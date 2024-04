La NBA revoit encore à la hausse son « salary cap »

Avec la hausse constante de ses revenus, la NBA a automatiquement répercuté cette tendance sur le « salary cap » qui, à la rentrée prochaine, permettra aux franchises de faire avec une masse salariale de 136 millions de dollars, contre moins de 124 millions cette saison.

Alors qu’on ne s’attendait pas forcément à atteindre le maximum de 10% d’augmentation, ce budget supplémentaire de 12 millions de dollars est une bonne nouvelle pour pas mal d’équipes qui souhaitent conserver certains de leurs joueurs majeurs, et qui avaient peur de ne pouvoir le faire précisément pour des raisons financières (on pense à Toronto avec Fred VanVleet et Jakob Poeltl par exemple).

Les plus gros salaires profitent automatiquement de cette hausse

Cela veut aussi dire que les joueurs qui ont signé un contrat « super max », tels que Nikola Jokic et Joel Embiid, vont automatiquement gagner un peu plus au passage (respectivement 4 et 3 millions de plus). Même bonus pour les jeunes vedettes de la Draft 2019, comme Ja Morant, Zion Williamson ou encore Darius Garland, qui avaient signé un contrat max l’été dernier.

Dans le même temps, la « luxury tax » est elle aussi projetée à la hausse, passant de 162 à 165 millions de dollars, pour les franchises qui sont donc les plus dépensières. En l’occurrence, selon Bobby Marks d’ESPN, les Warriors vont économiser 20 millions grâce à ce réajustement du plafond de la masse salariale.