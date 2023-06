Montrezl Harrell va tester la « free agency »

On peut parler de flop pour Montrezl Harrell, qui n’avait pas été aussi discret depuis son année rookie ! Arrivé aux Sixers l’été dernier pour être la doublure de Joel Embiid, l’ancien intérieur des Clippers et des Lakers a petit à petit disparu de la rotation, et ce même lorsque le Camerounais était blessé.

Son manque d’implication en défense et son incapacité à jouer au large en attaque l’ont relégué au bout du banc, et sans surprise, l’ancien meilleur sixième homme de la NBA a choisi de décliner sa « player option ».

Montrezl Harrell fait ainsi une croix sur 2.7 millions de dollars pour devenir un free agent non protégé. Ce n’est pas certain qu’il trouve mieux, et il lui faudra être patient pour décrocher un contrat. Pourquoi pas aux Suns où les dirigeants doivent remplir l’effectif avec une dizaine de joueurs au salaire minimum.

Montrezl Harrell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 HOU 39 10 64.4 0.0 52.2 0.6 1.0 1.7 0.4 1.2 0.3 0.4 0.3 3.6 2016-17 HOU 58 18 65.2 14.3 62.8 1.4 2.4 3.8 1.1 2.2 0.3 0.8 0.7 9.1 2017-18 LAC 76 17 63.5 14.3 62.6 1.4 2.7 4.0 1.0 1.9 0.5 0.9 0.7 11.0 2018-19 LAC 82 26 61.5 17.6 64.3 2.2 4.3 6.5 2.0 3.1 0.9 1.6 1.3 16.6 2019-20 LAC 63 28 58.0 0.0 65.8 2.6 4.5 7.1 1.7 2.3 0.6 1.7 1.1 18.6 2020-21 LAL 69 23 62.2 0.0 70.7 2.3 3.9 6.2 1.1 1.9 0.7 1.1 0.7 13.5 2021-22 * All Teams 71 23 64.5 23.5 71.6 2.1 4.0 6.1 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 13.1 2021-22 * WAS 46 24 64.5 26.7 72.7 2.1 4.6 6.7 2.1 1.9 0.4 1.1 0.7 14.1 2021-22 * CHA 25 21 64.5 0.0 69.2 2.1 2.8 4.9 2.0 2.0 0.4 0.9 0.5 11.4 2022-23 PHL 57 12 59.8 0.0 69.3 1.2 1.6 2.8 0.6 1.3 0.3 0.6 0.4 5.6 Total 515 21 61.9 10.8 66.4 1.8 3.2 5.0 1.3 2.1 0.5 1.1 0.8 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.