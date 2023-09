À la veille de la Draft 2023, les Nets possèdent actuellement trois « picks » : le 21e, le 22e et le 51e. La franchise aura ainsi la possibilité de sélectionner des profils qui colleront parfaitement à un projet centré autour de la jeunesse, afin de rejoindre Mikal Bridges, Cam Johnson ou encore Nic Claxton.

Mais, selon ESPN, Brooklyn se veut plus ambitieux et souhaite monter à la Draft. La franchise new-yorkaise serait même très active dans les discussions autour d’éventuels trades.

Les Nets pourraient donc chercher à échanger les deux choix de premier tour contre un choix plus élevé. Il est également possible qu’ils attachent à ces picks de des joueurs qui suscitent un intérêt sur le marché tels que Royce O’Neale ou encore Dorian Finney-Smith, afin de rendre le package plus attractif.

Rayan Rupert dans le viseur ?

Les Mavericks (10), le Thunder (12), les Hawks (15) et le Jazz (16) font partie des équipes qui sélectionneront avant Brooklyn le soir de la Draft, et qui sont ouvertes à l’idée d’un échange.

Les Nets ont organisé plusieurs « workouts » pour des joueurs attendus au premier tour comme Brandin Podziemski, Jaime Jaquez Jr, Maxwell Lewis, Colby Jones et Andre Jackson, ainsi que des joueurs qui pourraient également partir au premier tour comme Terquavion Smith, Jalen Wilson et Jordan Walsh.

Pour rappel, il y a quelques mois, Sean Marks, le GM de la franchise, avait personnellement pris l’avion pour observer Rayan Rupert en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Français a été invité dans la « Green Room », signe qu’il pourrait partir avant que les Nets ne choisissent. D’où l’intérêt de monter un peu…