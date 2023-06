Kyle Kuzma choisit d’être « free agent »

Comme Draymond Green, Kyle Kuzma a décidé de faire jouer sa clause libératoire, et de tester la « free agency » à partir du 1er juillet. Un choix plus que logique puisque l’ailier des Wizards devait toucher 13 millions de dollars la saison prochaine. Un salaire qu’il espère doubler en prolongeant à Washington, ou ailleurs puisqu’il fait partie des principaux free agents de cette intersaison.

En avril, le champion NBA 2020 avait expliqué qu’il se verrait bien rester à Washington, et qu’il n’en ferait pas une question d’argent.

« Ce n’est pas une question d’argent, je serai payé n’importe où (je vais) et ici aussi »

« C’est une option à 100 %. J’ai passé de bons moments ici. J’ai développé mon jeu de manière significative et il y a de bonnes personnes ici. Je serais idiot de dire que ce n’est pas une option pour moi », avait expliqué l’ancien Laker. « J’ai énormément progressé ces deux dernières années et Wes (Unseld Jr., le coach), Tommy (Sheppard, le président) et Ted (Leonsis, le propriétaire) m’ont tous offert cette opportunité et même de me mettre dans cette situation. Je le vois bien ici parce qu’ils me soutiennent. »

À 27 ans, il a la possibilité de prendre du galon après le transfert de Bradley Beal, et même en devenir le leader. « J’essaie de m’améliorer chaque année. Ce n’est pas une question d’argent, je serai payé n’importe où (je vais) et ici aussi. Il s’agit de savoir si je peux venir bosser tous les jours et être la meilleure version de moi-même, aider à mener les gars, rendre les autres meilleurs. Toutes ces choses comptent lorsque vous essayez de réussir. »

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 Total 406 31 44.9 33.8 72.5 1.1 5.3 6.4 2.5 2.1 0.6 2.1 0.5 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.