À Brooklyn, un staff tout neuf pour Jacque Vaughn

Avant sa première saison complète à la tête des Nets, Jacque Vaughn voit son coaching staff faire peau neuve. La direction de Brooklyn vient ainsi d’officialiser les noms de ses assistants, et on trouvera désormais Kevin Ollie, Will Weaver, Jay Hernandez, Ronnie Burrell et Corey Vinson.

Pour Will Weaver, qui coachait le Paris Basketball, c’est un retour au bercail puisqu’il a déjà été assistant chez les Nets entre 2016 et 2018. Il avait également coaché les Long Island Nets, l’équipe de G-League affiliée de la franchise, la saison suivante. Pour Ronnie Burrell, c’est plutôt une promotion puisqu’il entraînait justement les Long Island Nets. Avec un bilan de 23-9 en saison régulière, il avait terminé avec le meilleur bilan de la conférence Est, remportant au passage le trophée de coach de l’année en G-League.

Un champion NCAA sur le banc de touche

Longtemps finaliste pour le poste de coach des Pistons, Kevin Ollie rejoint les Nets en provenance du programme Overtime Elite, où il exerçait ces deux dernières saisons.

Avant cette expérience avec des lycéens, il avait fait ses preuves en NCAA, en passant six ans sur le banc de UConn en tant qu’entraineur principal (2012-2018). Durant sa période sur le banc des Huskies, il a notamment remporté le titre NCAA en 2014. Jay Hernandez, lui, a passé les cinq dernières saisons dans les rangs des Hornets. Enfin, Corey Vinson arrive à Brooklyn après avoir passé les trois dernières saisons chez les Suns.

Au final, seuls trois adjoints sont parvenus à conserver leur place : Adam Caporn, Trevor Hendry et Ryan Forehan-Kelly au sein du staff de Jacque Vaughn.