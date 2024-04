Phoenix a refusé de lâcher Deandre Ayton contre Bradley Beal

Généralement très bien informé en ce qui concerne les Suns, John Gambadoro distille les infos sur Twitter. Il contredit notamment Chris Paul sur l’influence d’Isiah Thomas, qui est un proche de Mat Ishbia mais qui n’était pas directement impliqué dans l’échange pour Bradley Beal, ce dernier ayant uniquement rencontré le propriétaire mais aussi James Jones, le GM de Phoenix et Frank Vogel, le coach, en compagnie de son agent, Josh Bartelstein.

Toujours selon John Gambadoro, les Wizards ont demandé à inclure Deandre Ayton dans l’échange autour de Bradley Beal mais les Suns ont refusé, préférant utiliser Chris Paul pour récupérer l’arrière.

Est-ce que ça veut dire que Phoenix compte sur son pivot ? Pas forcément. Interrogé par Michael Scotto, John Gambadoro explique que les Suns aimeraient l’échanger pour récupérer « deux ou trois bons joueurs ». Afin de densifier leur effectif autour de leur « Big Three ».

« Je pense que la préférence de Phoenix est d’échanger Deandre Ayton pour obtenir de la profondeur dans son effectif. Leur trio de leaders est bien établi avec Booker, Durant et Beal. Leur problème – et c’est la raison pour laquelle ils ne sont pas meilleurs que les Denver Nuggets – ce sont leurs quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième joueurs. Ils n’ont pas de profondeur. Échanger Ayton et ce salaire de 30 millions de dollars pour deux ou trois bons joueurs, c’est la meilleure option. Il faut trouver une équipe qui accepte Ayton. Son contrat s’élève à plus de 100 millions de dollars pour les trois prochaines années et il n’a jamais été un pivot dominant. Il n’est pas Joel Embiid ou Nikola Jokic. C’est un bon joueur, quelqu’un qui pourrait compiler 22-24 points et 12 rebonds par match, mais s’il est votre deuxième meilleur joueur, vous n’allez probablement pas gagner. »

Pour « Gambo », la piste menant aux Spurs peut ainsi être une option. San Antonio pourrait ainsi absorber son contrat en échange d’une « trade exception » qui permettrait aux Suns de compléter leur effectif.

« Les Suns pourraient-ils l’échanger à San Antonio ? Je sais qu’ils vont recruter Victor Wembanyama, mais on dit qu’ils ne veulent pas qu’il joue pivot tout de suite. S’ils ont Ayton, peut-être que Victor peut jouer ailier fort pendant un certain temps, ce qui l’épargnerait physiquement. Je pense que c’est une option, et vous échangez Ayton sans rien obtenir en retour pour libérer de la marge salariale », conclut-il ainsi.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 50 32 57.8 20.0 81.2 3.2 7.9 11.1 1.6 2.1 0.9 1.8 0.8 16.1 Total 353 31 59.4 25.9 76.0 3.1 7.4 10.5 1.6 2.7 0.7 1.7 1.0 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.