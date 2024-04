Shaun Livingston quitte lui aussi le navire Warriors

L’organigramme des Warriors bouge encore. Après le départ de Bob Myers, remplacé il y a quelques jours par Mike Dunleavy Jr. au poste de GM, on apprend aujourd’hui que Shaun Livingston va également quitter le navire.

The Chronicle, qui confirme l’information de NBC Sports Bay Area, rappelle que l’ancien meneur de jeu occupait le poste de directeur des « affaires et de l’engagement » des joueurs ces trois dernières saisons, dans un rôle de lien entre les joueurs, le staff et la direction. Âgé de 37 ans, il préfère désormais se recentrer sur sa famille et prévoit de s’installer à Las Vegas à plein temps. La saison passée, il naviguait entre San Francisco et le Nevada.

On ne sait pas encore si Golden State entend recruter quelqu’un d’autre pour le même poste.

Avant d’intégrer l’équipe dirigeante, le 4e choix de la Draft 2004 avait apporté une contribution importante aux Warriors sur le parquet. Il avait ainsi été sacré à trois reprises (2015, 2017 et 2018) avec l’équipe.