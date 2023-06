Vasilije Micic de passage à Oklahoma City

La saison passée, Vasilije Micic n’a pas fait le grand saut vers la NBA, restant au Anadolu Efes Istanbul. Le double MVP du Final Four de l’Euroleague avait « ressenti un certain doute » venant de la ligue.

Ce doute s’est-il dissipé ? On peut se poser la question puisque Eurohoopsnous apprend que , et c’est confirmé par The Oklahoman, le Serbe a fait un passage par Oklahoma City ce lundi.

Des discussions autour d’une arrivée au Thunder, qui possède ses droits et alors que Vasilije Micic est encore sous contrat avec l’Efes, pourraient donc intervenir cette semaine, avec la Draft programmée ce jeudi.

Néanmoins, l’avenir du joueur n’est pas écrit car, la semaine passée, il évoquait déjà l’exercice 2023/24 avec le club turc. « Si on garde le noyau dur l’année prochaine… », glissait-il. « On a une équipe spéciale, avec des joueurs uniques. On a encore beaucoup à apprendre les uns des autres. »

On le sait, Vasilije Micic veut un temps de jeu et un rôle conséquents en NBA et cela semble refroidir les franchises. Même si, durant la dernière intersaison, le Thunder pensait avoir réussi à le convaincre.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que je pensais que nous étions tout proche de le faire venir à un moment donné », racontait Sam Presti, le GM de la franchise, en 2022. « Il est sous contrat, et il est engagé là-bas. Mais je n’exclurais rien. C’est probablement une affaire qu’il faudra réévaluer chaque année. »