C’était dans l’air depuis quelques jours et Shams Charania, en s’appuyant sur les propos de Rich Paul, l’agent du joueur, n’a fait que confirmer ce qui était attendu : Draymond Green décline bien sa « player option » à 27.5 millions de dollars et devient ainsi free agent.

Le nouveau GM des Warriors, Mike Dunleavy Jr., va donc pouvoir se mettre au travail pour trouver un accord avec l’intérieur, quadruble champion NBA avec Golden State (2015, 2017, 2018 et 2022). Rich Paul l’a d’ailleurs confirmé à ESPN : « Nous allons continuer de parler avec Golden State et explorer toutes les autres options. »

Les discussions ne vont sans doute pas tourner autour des envies de Draymond Green, qui a déjà déclaré qu’il voulait « être Warrior à vie », mais bien autour du contrat et du salaire. Car la franchise californienne est déjà dans le rouge et il y a la prolongation de contrat de Klay Thompson à préparer également, d’ici l’été 2024 et la fin de contrat de l’arrière.

Néanmoins, The Athletic expliquait récemment que les Warriors avaient « l’intention de discuter d’un nouveau contrat sur plusieurs saisons avec Green », en précisant « si le tarif est correct ». Même si ce dernier, ajoutent nos confrères, a « un moyen de pression » pour faire monter les enchères puisque « plusieurs équipes qualifiées pour les derniers playoffs s’intéressent à lui ».

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 51 27 50.0 38.1 75.0 1.4 5.8 7.3 6.0 3.0 1.0 2.4 0.8 8.8 Total 809 29 45.2 31.8 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.