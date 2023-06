Peut-être la seule équipe dans la « lottery » avec les Spurs dont la future décision de jeudi soir est plutôt lisible, les Rockets semblent se rapprocher d’un consensus, à trois jours de la Draft.

Depuis les résultats de la « lottery » le mois dernier, et donc l’obtention de ce 4e choix, le club de Houston semble en effet en position logique de sélectionner Amen Thompson, sûrement le meilleur joueur disponible avec son grand potentiel en « playmaking » et en défense, et une réponse à terme sur le poste de meneur, aux côtés de Jalen Green. C’est donc sans grande surprise que Jonathan Wasserman, le spécialiste Draft de Bleacher Report, a rapporté ce lundi que le désormais ancien pensionnaire de l’Overtime Elite tenait la corde dans cette « course » à la 4e place.

Une course menée face à Cam Whitmore, précise Jonathan Wasserman. Assez unanimement pressenti comme le 5e choix de la Draft, quand les Pistons annonceront leur décision, le « freshman » de Villanova a semble-t-il réduit l’écart avec Amen Thompson, notamment grâce à un super « workout », et demeure donc en considération.

Un seul rookie dans l’effectif la saison prochaine ?

Notre confrère ajoute que si Amen Thompson demeure le favori, c’est notamment car l’incertitude règne toujours autour d’un potentiel retour de James Harden. Sans certitude, les dirigeants devraient alors jouer la carte de la sécurité et choisir le meilleur talent disponible, même si le « fit » est sans doute plus logique avec Cam Whitmore.

Autre information intéressante rapportée par Jonathan Wasserman : la plupart des franchises s’attendent à ce que les Rockets ne conservent pas leur 20e choix. Avec un noyau de jeunes à développer déjà en place (le futur 4e choix, donc, mais aussi Jalen Green, Jabari Smith Jr, Tari Eason et Alperen Sengun, voire aussi TyTy Washington), le club texan pourrait assez logiquement préférer intégrer un seul rookie à la rentrée.

Ce 20e choix pourrait alors être transféré pour obtenir un « asset » à utiliser à l’avenir. D’autant que Ime Udoka a été clair sur sa volonté de commencer à entourer ces jeunes de vétérans, notamment sur le poste de meneur.