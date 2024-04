WNBA | Entre blessures et défaites, le Phoenix Mercury plonge dans le rouge

Après avoir débuté la saison avec de nombreuses attentes, le Phoenix Mercury déçoit. Pire, les joueuses de Vanessa Nygaard réalisent un début de saison catastrophique, et pointent à la dernière place de la ligue.

Le retour de Brittney Griner a joué émotionnellement sur l’ensemble de la franchise. Le comeback de la multiple All-Star a plongé le Mercury dans un tourbillon médiatique probablement jamais vu en WNBA avec, comme dernier chapitre, l’incident survenu à l’aéroport de Dallas. Et sur le terrain, l’équipe ne parvient pas à trouver des solutions pour remporter des matchs. Un début de campagne frustrant qui agace de plus en plus en interne.

« J’en ai marre de perdre » lâchait notamment Sophie Cunningham la semaine dernière. « Je suis prête à trouver le bon rythme avec notre équipe. Trop c’est trop. Notre attitude doit changer. Notre énergie doit changer. Mais il faut se montrer, continuer à travailler dur. Les choses finiront par s’arranger. Ce sont ces moments-là qui rendent encore plus fort les émotions lorsque l’on atteint les sommets ».

Ça ne s’arrange toujours pas…

Après une nouvelle défaite (88-69) sur le parquet des Washington Mystics, vendredi soir, le Mercury se déplaçait au Barclays Center pour affronter le New York Liberty, samedi après-midi. Un déplacement extrêmement périlleux sans Brittney Griner ni Diana Taurasi. La première a manqué son deuxième match consécutif en raison d’une blessure à la hanche. Idem pour la seconde, mais pour une blessure aux ischio-jambiers.

Au final, il n’y a pas eu de suspense. Le Liberty a disposé aisément du Phoenix Mercury (89-71). Les 27 points de Sophie Cunningham n’ont pas pu compenser l’absence des deux stars.

Par ailleurs, les joueuses de Vanessa Nygaard n’ont pu que subir les coups de boutoir de Breanna Stewart, qui a été tout simplement intenable avec 28 points, 14 rebonds et 7 passes décisives. Elles n’ont pas pu résister au début de rencontre explosif de la superstar du Liberty, qui a marqué 23 de ses 28 points en première mi-temps.

« Pour nous, en ce moment, c’est vraiment une période bizarre, mais c’est aussi une bonne période parce que nous commençons à nous connaitre et sans nos deux stars, nous devons toutes prendre des responsabilités que nous n’aurions normalement pas à prendre » détaille Moriah Jefferson. « Je pense qu’en ce moment, notre alchimie se construit, nous essayons de nous rapprocher les unes des autres. C’est donc un processus au jour le jour et nous allons continuer à nous battre pour obtenir quelque chose ».

Après 10 matchs, le Phoenix Mercury présente un bilan inquiétant de 2 victoires pour 8 défaites. Et pour ne pas arranger les choses, la prochaine rencontre sera face aux Las Vegas Aces, meilleur bilan de la ligue (10-1).