Ryan Rollins sera prêt pour la Summer League

Rookie des Warriors la saison passée, Ryan Rollins a vécu l’apprentissage de l’exigence de la vie en NBA à la dure, avec deux grosses blessures qui ont un peu gâché son premier exercice au plus haut niveau. L’arrière avait déjà été privé de Summer League la saison dernière en raison d’une fracture de fatigue au pied, un pépin qui est à nouveau survenu en cours de saison, l’obligeant à déclarer forfait jusqu’à nouvel ordre dès le mois de février.

Malgré ses 12 matchs au compteur en NBA et 9 en G-League durant lesquels il s’est montré à son avantage (18.6 points en moyenne), l’ancien arrière de Toledo a dû repartir de zéro avec pour objectif de gagner en dimension physique afin de revenir plus fort. La première étape sera cette fois de pouvoir disputer la Summer League afin d’entamer sa deuxième saison du bon pied.

« C’était un processus, vous savez, j’ai lutté contre des blessures, j’ai été opéré et tout ça. Je veux dire que c’était un processus, ça faisait partie de mon parcours. J’ai beaucoup appris. Je suis prêt pour l’année prochaine. Je commence tout juste à reprendre le jeu à plein régime, alors je serai prêt pour la Summer League et tout le reste », a-t-il déclaré à Kron4 News.

S’il n’a disputé que des bouts de matchs lors de ses 12 apparitions en NBA (62 minutes au total), Ryan Rollins espère pouvoir montrer qu’il a sa place et qu’il peut être utile au groupe de Steve Kerr même en figurant parmi les dernières rotations.

» Je devrais juste faire tout ce que les entraîneurs me demandent, aller sur le terrain et jouer dur. Je devrai être compétitif, tout donner et faire tout ce qu’on attend de moi. Je dirais que ma défense et ma capacité à créer, voilà ce qu’on me demande beaucoup. J’ai le sentiment de progresser dans ce domaine ».

Ryan Rollins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 GOS 12 5 35.0 33.3 100.0 0.3 0.8 1.0 0.5 0.8 0.1 1.3 0.1 1.9 Total 12 5 35.0 33.3 100.0 0.3 0.8 1.0 0.5 0.8 0.1 1.3 0.1 1.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.