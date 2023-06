Bruce Brown, un panier « clutch », le titre et un gros chèque cet été

Lorsqu’on interroge Kentavious Caldwell-Pope sur ses plans estivaux, celui-ci inclut spontanément son coéquipier Bruce Brown dans sa réponse. « La suite ? Bruce et moi, on va aller shooter une centaine de fois et on va jouer au golf tout l’été. Voilà ce qui nous attend Bruce et moi », rétorque « KCP » en faisant visiblement référence à la petite soirée d’adresse des deux hommes cette nuit (1/10 à 3-points à eux deux).

La même question est posée à l’arrière des Nuggets qui, en plus de prendre « un peu de temps libre », entend effectivement taper dans la petite balle blanche, de même que « monter à cheval, boire beaucoup de Jameson et de Gingers (ndlr : un cocktail) » et passer du temps avec ses enfants et son chien.

Là-dessus, Aaron Gordon, présent avec lui en conférence de presse avec sa bouteille de champagne, glisse en souriant : « Il va être payé, voilà ce qu’il va faire ! » Selon l’ancien joueur du Magic, son coéquipier s’apprête à remplir son « sac » d’argent. Difficile de le contredire.

Une fois de plus « clutch »

L’ancien joueur des Nets vient de boucler son meilleur exercice en carrière et a joué un rôle prépondérant dans ces playoffs. Notamment dans cette finale NBA avec ses 21 points lors du match précédent et, cette nuit, un tir hyper « clutch » après un rebond offensif à 90 secondes de la fin, pour redonner un point d’avance à son équipe.

Il s’agissait du tout dernier panier inscrit dans le jeu de la série, et donc de la saison. Dans les secondes suivantes, « KCP » justement et Bruce Brown lui-même ont achevé le Heat aux lancers-francs. Un journaliste lui demande alors s’il avait pris conscience sur le moment d’avoir inscrit ce qui s’apparente à un « game winner ».

« Non, je n’ai pas réalisé. J’ai marqué grâce à ‘AG’, il en avait deux sur lui (ndlr : au rebond offensif) et ils m’ont oublié. Alors bravo à AG. C’est la raison pour laquelle KCP et moi sommes venus ici pendant l’intersaison. C’est ce qu’on voulait faire, c’est ce qu’on avait imaginé. C’est une belle fin », poursuit l’un des héros de cette soirée (10 points à 4/14 aux tirs et 6 rebonds).

Une Bruce Brown « extraordinaire » pendant tous les playoffs

Celui-ci assure que dès le « premier jour du camp d’entraînement à San Diego », ses coéquipiers et lui savaient qu’ils pourraient atteindre cette dernière marche. « On a travaillé très dur. Chaque entraînement, chaque match, nous sommes restés concentrés, unis. Je suis donc extrêmement heureux pour le groupe », poursuit Bruce Brown qui va lui-même être récompensé pour ses efforts sur le plan financier.

Pour l’heure, il dispose d’une option à activer à hauteur d’un peu moins de 7 millions de dollars. Mais à l’instar d’Aaron Gordon, Michael Porter Jr. imagine ce montant grimper, s’il décide d’être free agent : « On est content pour lui parce qu’il va être payé. On a continué à lui dire d’être agressif, même si sa première mi-temps n’a pas été extraordinaire au niveau des tirs. Il a marqué ce gros panier en fin de match, il a rentré ces deux lancers-francs. Il a été extraordinaire pour nous pendant toute la durée des playoffs. Ce n’était pas seulement ce soir. »

Le joueur drafté par les Pistons (42e choix en 2018) a-t-il envie de rester dans le Colorado ?

« Bien sûr », assure-t-il en conférence de presse. « Je veux rester. Regardez-nous. On fête les finales, la victoire. C’est pour ça qu’on joue en NBA, pour gagner au plus haut niveau. C’est l’association parfaite. L’argent ne fait pas tout, cela viendra. Je ne suis donc pas inquiet pour l’instant », complète-t-il auprès du Denver Post, suggérant ainsi que ce mariage gagnant est sans doute parti pour durer.

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.7 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 Total 349 25 48.2 34.1 74.9 1.1 3.2 4.2 2.4 2.4 0.9 1.1 0.6 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.