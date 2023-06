En larmes, Jamal Murray remercie Zach LaVine, Victor Oladipo et Klay Thompson

C’est l’une des belles histoires de ce premier titre NBA des Nuggets, celle de Jamal Murray. Il y a deux ans, le meneur de Denver se déchirait un ligament du genou en fin de saison. Résultat : pas de playoffs en 2021, puis une saison blanche en 2022 ! Deux ans plus tard, le voilà champion NBA, et il vient de conclure ces Finals avec au moins 20 points et 10 passes de moyenne. Seuls trois joueurs avaient fait aussi bien dans une finale NBA : Magic Johnson, Michael Jordan et LeBron James. Rien que ça !

Au micro de NBA TV, il a évidemment évoqué cette terrible blessure. « Je vais évoquer quelques points » prévient-il à propos de son parcours. « Il y a ma rupture d’un ligament croisé. Je n’ai pas vraiment eu d’été pour m’entraîner sur ce que je voulais puisque j’étais en permanence en rééducation. Il fallait que je me renforce et retrouve ma condition physique. Je sais que je peux atteindre un niveau encore supérieur ».

Puis il a évoqué le soutien reçu au moment de sa blessure. Les larmes lui reviennent aux yeux, comme sur le podium. Steve Smith, Isiah Thomas et Brendan Haywood lui rappellent combien son histoire va inspirer des joueurs et des gens, et notamment ceux qui ne vont pas bien, ou qui viennent de subir une grave blessure.

« Etre le meilleur exemple pour tous ceux qui, jeunes, doivent se battre contre les blessures »

« Mon but était de revenir où j’en étais, être capable d’inscrire des shoots importants dans la plus grande des compétitions » répond-il. « Je vis pour ces moments, et comme vous le voyez, je prends beaucoup de plaisir. Je vis pour ça, et tout le monde en NBA et tout le monde dans ce vestiaire le sait. Et je me rappelle, quand j’étais gamin, lorsque je commentais les playoffs, et que j’imitais les commentateurs… Pour revenir, il y a eu ma famille, il y a eu mon petit frère… C’est juste surréaliste, mais je voulais être le meilleur exemple pour lui, mais aussi pour tous ceux qui, jeunes, doivent se battre contre les blessures. »

Et Jamal Murray de révéler qu’il a reçu le soutien de joueurs aussi gravement blessés dans le passé.

« Je ne suis qu’un exemple de plus, et vous savez, Zach LaVine m’a beaucoup aidé, surtout pour retrouver ma confiance. Oladipo, malgré ses rechutes, avait toujours des pensées positives. Il y a eu Klay (Thompson), qui m’a dit combien ça allait être dur. Il y a une telle fraternité… Je voyais dans ses yeux combien ça lui avait fait mal. Il n’avait même pas besoin de parler. Il suffisait que je le regarde. Je n’avais même pas besoin qu’on se regarde dans les yeux, je le voyais sur lui. Et aujourd’hui, c’est moi qui suis un exemple pour les autres. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.