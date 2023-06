Au tour de Quinton Crawford de retrouver Frank Vogel aux Suns

Ça continue de bouger sur les bancs de NBA et à Phoenix en particulier, où les Suns repartent d’une page blanche après le départ de Monty Williams et l’arrivée de Frank Vogel. Ce dernier a conservé Kevin Young comme premier assistant et a convaincu David Fizdale, son ancien assistant aux Lakers, de le rejoindre en Arizona depuis l’Utah.

L’insider Marc Stein a glissé qu’un autre de ses anciens collaborateurs s’apprête à faire le même chemin. Il s’agit de l’assistant vidéo Quinton Crawford, également une vieille connaissance de Frank Vogel.

Engagé en tant qu’assistant coordinateur vidéo pour les Kings en 2015, Quinton Crawford avait tapé dans l’œil de Frank Vogel qui l’avait débauché l’année suivante pour le faire venir à Orlando.

Promu coordinateur vidéo principal en 2017, il avait ensuite suivi Frank Vogel aux Lakers de 2019 à 2022. Lors de l’éviction de Frank Vogel, Quinton Crawford avait alors choisi de rejoindre… Jason Kidd, assistant de Frank Vogel à Los Angeles, parti aux Mavs. Frank Vogel étant de retour aux affaires, c’est donc presque logiquement qu’il a sondé son ancien assistant pour lui proposer de rejoindre une aventure au moins aussi excitante qu’à Dallas.

À noter que le staff de Phoenix va continuer d’évoluer puisque Jarrett Jack, assistant en charge du développement des meneurs, pourrait lui rejoindre Monty Williams à Detroit.