Le grand jour arrive pour la Air Jordan 2 Low « Cherrywood », annoncée en juillet 2022 puis repoussée en décembre, et qui va finalement sortir cette semaine aux États-Unis et en Europe.

La tige s’habille en blanc et blanc nacré en cuir lisse et daim poilu, tandis que les touches de rouge cerise ressortent au niveau du col, du talon et du logo présent sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle extérieure grise et rouge cerise.

Le lancement de cette Air Jordan 2 Low est prévu pour le 16 juin au prix de 150 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la LeBron NXXT Gen Glitch. Adepte des dunks ou des paniers improbables ? La LeBron NXXT Gen Glitch saura te mettre confiance pour libérer ton potentiel et briller sur les terrains. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat