Bam Adebayo vise la victoire « par tous les moyens nécessaires »

Le Heat peut toujours s’appuyer sur Bam Adebayo pour représenter au mieux l’identité du Heat, avec son agressivité et cette capacité à ne rien lâcher, comme il l’a encore montré dans le Game 4 (20 points, 11 rebonds). Même si Miami se retrouve en très mauvaise posture dans ces Finals après avoir perdu ses deux derniers matchs à la maison pour se retrouver mené 3-1, ne comptez pas sur lui pour rendre les armes.

L’objectif reste bel et bien de tout faire pour sauver une première balle de match et renvoyer la série à un Game 6 à Miami. « C’est le premier à quatre victoires, ça reste notre mentalité », a ainsi lancé le pivot du Heat.

« Par tous les moyens nécessaires. On va aller sur le terrain, se donner à fond, et voir comment les choses vont se dérouler. Personne ne veut être dans cette position, mais nous avons traversé tellement d’adversité cette saison, qui d’autre que nous pourrait se sortir d’une telle situation ? On a déjà galéré, le plus important pour nous est d’aller sur le terrain, de jouer au basket et d’en avoir le cœur net ».

En première ligne face à Nikola Jokic

Comme ça avait été le cas sur le Game 2, ça passera par un effort collectif, en attaque, mais aussi en défense, car Bam Adebayo ne peut pas contenir à lui seul le volume de jeu d’un Nikola Jokic. Un casse-tête permanent pour Miami, qui doit en plus redoubler de vigilance quand c’est le pivot serbe qui a le ballon en main.

« Pour ce qui est de leur attaque, tout est dans l’imprévisible. Jokic est un super passeur, donc quand il a le ballon en main, tout le monde est sur le qui-vive. Ce ne sera pas que le pick-and-roll. Quand personne ne bouge et que tu penses que personne ne va couper, ils vont couper. Quand tu crois qu’un joueur n’est pas ouvert, il pourrait peut-être bien l’être. J’ai le sentiment que c’est le plus gros défi que nous aurons à relever », a-t-il ajouté.

Son défi reste le plus corsé de tous, faire face à un Nikola Jokic au sommet de son art, qui culmine à plus de 30 points, 13 rebonds et 8 passes décisives en moyenne sur les quatre premiers matchs de ces Finals.

« C’est vraiment unique, parce qu’il apporte un style de jeu différent, et un rythme différent au jeu. Tu ne peux pas le scouter. C’est comme ça. Le plus important pour nous est de l’obliger à prendre et mettre des tirs difficiles ».

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 61 34 51.8 32.0 75.3 2.3 8.3 10.6 3.9 2.3 1.1 2.3 1.0 19.7 Total 479 30 54.7 18.4 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.