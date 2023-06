Une Harden Vol. 7 aux couleurs d’Arizona State

Dernière chaussure signature en date de James Harden, la Harden Vol. 7 a déjà eu son lot de coloris « Flashy », comme on a pu le voir samedi soir aux pieds de Mike James lors de la finale de Betclic Elite avec sa version rose vif aux pieds.

Pour continuer de satisfaire tous les goûts, adidas s’apprête à proposer ce nouveau coloris « Sun Devils », plus sobre, inspiré par les couleurs de l’équipe universitaire d’Arizona State, où James Harden a évolué de 2007 à 2009.

La tige noire de cette Harden Vol. 7 est ainsi assortie de touches de rouge et jaune, les couleurs principales des Sun Devils, au niveau du col, du talon et de la semelle intermédiaire. Les trois bandes de la marque ressortent ici en jaune au niveau du talon, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure blanche et noire.

Voici quelques clichés à découvrir, dans l’attente d’une date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

