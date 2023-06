Au Heat, on en a marre d’être dénigré !

Première équipe à atteindre les Finals en sortant du « play-in » et deuxième formation de l’histoire à y parvenir avec le statut de tête de série numéro 8, le Heat n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est dans la peau de l’outsider. Dans ces playoffs, les coéquipiers de Jimmy Butler ont écarté les Bucks, les Knicks et les Celtics sans jamais avoir l’avantage du terrain. Cette fois, en finale, les voilà menés 3-1 face aux Nuggets avec le prochain match à Denver. Pour beaucoup, l’issue est connue, et finalement logique au regard des effectifs des deux formations.

Sauf qu’à Miami, on n’apprécie pas forcément d’être dénigré… « C’est un manque de respect dire ça car on ne peut pas arriver en finale en trichant » répond Udonis Haslem. « Il faut du talent. Je ne sais pas de quoi ils parlent quand ils disent cette merde. Oui, on a des joueurs non draftés. Mais ce sont aussi des joueurs de talent, et on y est arrivé jusque là. Il faut juste qu’on limite nos erreurs. Je crois en cette équipe, comme je croyais dans les équipes avec D-Wade et LeBron. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’on va répondre comme il faut. »

« S’il y a bien une équipe qui peut gagner à Denver, c’est nous »

Autre vétéran de l’équipe, Kyle Lowry. Lui aussi n’accepte pas ces histoires d’effectif de second rang, composé de sept joueurs non draftés. « Les gens sont toujours prêts à parler. C’est comme les trous de balle, tout le monde en a un », balance Lowry au Bleacher Report. « Nous avons été dans cette situation pendant tous playoffs avec des gens pour nous sous-estimer, dire qu’on est un groupe de joueurs non draftés… Mais il y a une foutue raison si nous sommes en finale NBA et je pense qu’on n’écoute pas tout ce bruit car au final, chaque équipe a 15 joueurs.

Et à ceux qui pensent que les Nuggets vont gagner devant leur public lundi soir, Haslem leur rétorque : « On s’est déjà retrouvé dans cette position, et s’il y a bien une équipe qui peut gagner à Denver, c’est nous. On s’autorise à être frustré (ce soir), mais quand on se réveillera, cette merde sera terminée, et on sera concentré sur le Game 5. Un match décisif est le plus difficile à gagner, mais on va relever le défi. »