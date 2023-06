Coupe du monde 2023 : Damian Lillard considère la France comme l’ennemi numéro 1 de Team USA

LaMelo Ball à Paris, LeBron James au Mans, et Damian Lillard… à Honk Kong ! En tournée promotionnelle, le meneur des Blazers s’est adonné à une petite séance de questions-réponses en marge d’un événement basket en compagnie de jeunes du centre hospitalier Tung Wah.

L’occasion pour lui de répondre à quelques questions sur la NBA en général et notamment la succession de LeBron James, même s’il ne voit pas le King arrêter sa carrière de sitôt.

« Ça a été une surprise quand j’ai entendu ça. Mais je n’y crois pas », a-t-il lancé avant de se projeter sur celui qui pourrait lui succéder comme le futur « visage de la NBA », lui qui est désormais du côté des vétérans de la ligue. « Il y a beaucoup de candidats, beaucoup de gars qui pourraient prétendre à l’être. Mais je pense qu’il faudra du temps pour que quelqu’un émerge vraiment. LeBron est au sommet depuis si longtemps. C’est le meilleur, Je pense que ça demandera du temps. Il va falloir une certaine période pour pouvoir obtenir ce statut. LeBron James domine depuis tellement longtemps. Il a de la taille, de la vitesse, des qualités athlétiques et un gros QI basket. Il évolue à un haut niveau depuis si longtemps ».

La Coupe du monde, dernière étape avant la NBA pour Wemby ?

Du haut de ses 33 ans, il a également affirmé que c’était l’adversaire le plus coriace qui lui avait été donné d’affronter. Parmi les candidats à sa succession, le phénomène tricolore Victor Wembanyama est attendu comme le prochain sur la liste.

Après la finale de la Betclic Elite et la Draft, viendra la Coupe du monde qui pourrait permettre à « Wemby » de montrer une fois de plus ses qualités au monde entier. S’il ne sera pas de la partie pour l’événement qui aura lieu aux Philippines, en Indonésie et au Japon du 25 août au 10 septembre prochain, Damian Lillard a par ailleurs ciblé la France comme principal adversaire de Team USA sur cette compétition.

« Je dirais la France. L’Australie a l’habitude de bien figurer également, mais je dirais que les Français représentent la principale menace », a-t-il ajouté.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 Total 769 36 43.9 37.2 89.5 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.