Pour Ivica Zubac, les jeunes Européens devraient jouer davantage… en Europe

Victor Wembanyama aurait-il terminé meilleur marqueur et rebondeur, et accessoirement meilleur joueur, de la Betclic en restant à l’Asvel ? Sans doute que non, car l’intérieur a préféré Boulogne-Levallois pour être responsabilisé. Son temps de jeu a ainsi évolué de 18 minutes à 32, sous les ordres de Vincent Collet. D’autres avant lui ont suivi le même cheminement. Exemple avec Ivica Zubac qui, avant d’intégrer la NBA en 2016, avait fait ses classes dans les championnats croate et serbe.

« C’est quelque chose que j’ai vécu personnellement. Je n’ai pas eu de temps de jeu au Cibona (ndlr : où il a démarré en 2014), c’est pourquoi je suis parti pour Mega, afin de jouer davantage et d’acquérir plus d’expérience. J’ai vu ce genre de situations très souvent, j’ai aussi vu des amis à moi qui étaient très talentueux, mais qui n’ont jamais eu de temps de jeu lorsqu’ils sont passés au niveau senior », regrette le pivot des Clippers, interrogé par Basketnews.

« Si vous ne voulez pas perdre ces jeunes talents, vous devez les faire jouer davantage »

En rejoignant le championnat serbe, il avait ainsi vu son temps de jeu être multiplié par deux, à environ 22 minutes par match. Le souci selon lui est que les coaches ne responsabilisent pas suffisamment les jeunes.

« Ils devraient faire jouer les jeunes plus souvent, c’est aussi simple que ça. Je sais que c’est difficile pour les entraîneurs parce que tu es en poste un an, et l’année suivante, tu peux être remercié. En Europe, ce n’est pas comme aux États-Unis, tu as vraiment besoin de bons résultats pour garder ton emploi. Beaucoup d’équipes ici en NBA peuvent s’accommoder d’une ou deux mauvaises saisons, mais si tu en connais une en Europe, tu perds ton poste la plupart du temps », juge le Croate.

Le natif de Bosnie-Herzégovine dit comprendre que « pour les entraîneurs européens, il est difficile de faire jouer les jeunes joueurs parce qu’ils n’ont pas d’expérience et qu’ils font des erreurs. Mais en même temps, si vous ne voulez pas perdre ces jeunes talents, vous devez les faire jouer davantage. Sinon, ils continueront à partir, en NCAA ou ailleurs. […] Je sais qu’il est difficile de trouver un équilibre entre ces deux aspects, avoir une équipe ambitieuse et donner du temps de jeu aux jeunes joueurs. Mais je pense que beaucoup de jeunes talents en Europe devraient avoir plus de temps de jeu. »