Au cours des six premiers matchs de la saison, Sabrina Ionescu affichait des moyennes de 12.2 points, 6.7 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception, à 34.2% au tir dont 38.1% à 3-points… Des chiffres bien en-dessous de ses standards. Mais le réveil de l’ancienne joueuse de l’université d’Oregon a eu lieu hier.

Sur le parquet du Atlanta Dream, elle a ainsi réalisé le meilleur match de sa saison avec 37 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions à 10/18 au tir dont 8/13 à 3-points ! Une performance de très haut niveau qui a bien sûr permis au New York Liberty de l’emporter aisément (106-83).

« Tant que nous gagnons, c’est tout ce qui compte. Je sais que je suis une bonne shooteuse » confie la joueuse. « J’ai souffert d’une petite blessure récemment, mais c’est agréable de voir la balle rentrer. Je fais confiance au travail ».

Son précédent record en carrière avait eu lieu lors de sa saison rookie, lors de son second match dans la ligue, où elle avait inscrit 33 points, en juillet 2020.

Passer sous les écrans ? Un manque de respect…

Vendredi, il s’agissait de son 7e match à 30 points ou plus en carrière. Par ailleurs, en marquant 8 paniers à 3-points lors de la rencontre face à Atlanta, elle a établi un nouveau record de franchise du Liberty.

« Je ne savais pas quel était le record de franchise en nombre de tirs à 3-points marqués. Mais elles passaient sous l’écran et en tant que shooteuse, c’est la chose la plus irrespectueuse que l’on puisse faire, alors j’ai shooté quand j’étais ouverte » ajoute Sabrina Ionescu. « Mes coéquipières m’ont bien servi. Au final, je suis reconnaissante d’avoir gagné. Je me suis contenté de faire les bonnes lectures de jeu et de shooter quand j’étais seule ouverte ».

Avec ce succès, le New York Liberty retrouve le chemin de la victoire après sa récente défaite contre le Chicago Sky. Les coéquipières de Sabrina Ionescu portent leur bilan à 5 victoires pour 2 défaites, soit le troisième meilleur de la ligue derrière les Las Vegas Aces (7-1) et le Connecticut Sun (7-2).

À noter que Marine Johannes a elle inscrit 6 points (3/8 au tir) pour New York, avec 3 interceptions et 2 rebonds.