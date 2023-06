Jamal aux mains d’argent

La stat n’a pas trop fait de bruit, mais Jamal Murray est le meilleur passeur de cette finale, et ce n’est pas un mince exploit quand on évolue aux côtés de Nikola Jokic. Cette nuit, il est d’ailleurs devenu le premier joueur de l’histoire à enchaîner quatre matches à 10 passes et plus pour sa première finale NBA. Déjà auteur de 10 passes dans chacune des trois premières manches, le Canadien a encore fait mieux cette nuit avec 12 passes. Mieux encore, le meneur des Nuggets ne perd aucun ballon, et seuls deux joueurs avaient réussi une telle prouesse (12 passes et plus pour aucune balle perdue) dans l’histoire des Finals : Robert Reid (Rockets) en 1986 et Magic Johnson (Lakers) en 1987.

Même s’il a été maladroit (5 sur 17 aux tirs), Jamal Murray a été remarquable dans sa gestion de l’attaque, alternant entre les passes dans les mouchoirs de poche et les décalages dans le bon tempo pour ses shooteurs.

« Ce soir, c’était un « point guard », un « point God ». « Il n’a rien forcé » résume Aaron Gordon. Même enthousiasme chez Mike Malone : « 12 passes et aucune balle perdue, alors que le Heat est sorti sur lui sur chaque pick-and-roll et qu’ils lui ont mis plein de joueurs devant lui. C’est remarquable ! »

Interrogé justement sur sa manière de jouer dans le Game 4, davantage comme un meneur de jeu, il explique : « Ce soir, j’ai eu l’impression qu’ils lisaient chacun de nos pick-and-roll, à essayer de limiter mes tentatives de tir. Mais je n’ai pas insisté. On forme un groupe. On a beaucoup de joueurs qui peuvent entrer en jeu pour avoir un impact, beaucoup de joueurs qui jouent en confiance. Je n’ai donc pas insisté, et j’ai fait des passes simples aux quatre autres joueurs. Jeff (Green) a mis un 3-points important. Aaron (Gordon) a fait son truc toute la soirée. Bruce (Brown) a mis ses paniers… Beaucoup de joueurs sont là, et je n’ai pas à forcer. Je ne suis pas dans une équipe où l’on a besoin que je force les choses ou que je garde longtemps la balle. »

La confiance de Jamal Murray

Dans le Game 4, Jamal Murray s’est retrouvé aux commandes par la force des choses puisque Nikola Jokic a rejoint le banc avec cinq fautes. Le Heat a alors fait des prises à deux, mais il s’en est sorti.

« C’est exactement pareil » poursuit-il. « Chacun joue pour l’autre. J’étais plus en maîtrise, à chercher mes spots, à regarder si je devais prendre un tir, pénétrer et voir comment la défense se comportait. J’ai le sentiment d’avoir eu un impact sur le match alors que je n’ai vraiment pas bien shooté. J’ai pris beaucoup de tirs en fin de possession, avec quatre secondes à jouer sur la possession. Si je dois prendre ces tirs à chaque fois, ça me va, mais ce soir, tout le monde a élevé son niveau de jeu et on a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. C’est un sport collectif. »

Le mot de la fin pour son coach, vraiment impressionné par son joueur : « Jamal s’est dit que s’ils le prenaient à deux, il fallait qu’il fasse le bon choix. Cela ne le dérange pas de faire le bon choix. Il ne s’est pas dit : ‘Je vais nous sauver et essayer de porter l’équipe’. Il s’est contenté de lire la défense, de faire le bon geste et de faire confiance. C’est une grande partie de notre identité : se faire confiance les uns les autres. J’ai trouvé que la confiance que Jamal a accordée à ses coéquipiers ce soir était d’un très haut niveau. Je suis vraiment fier de sa performance, et encore une fois, ce n’était pas seulement Nikola et Jamal. Beaucoup de joueurs ont apporté leur contribution. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.