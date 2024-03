Draft 2023 | Une promesse de sélection pour Chris Livingston ?

À mesure que la Draft approche, les écrans de fumée se multiplient, et concernent même les joueurs annoncés au second tour. Dernier exemple en date : celui de Chris Livingston, dont la fourchette de sélection est assez large au second tour après une saison « freshman » discrète avec Kentucky (6.3 points et 4.2 rebonds en moyenne/match).

Une campagne décevante à titre individuel, certes, mais à relativiser tant le contexte collectif de la saison écoulée à Kentucky n’était pas favorable à sa mise en lumière. Car il n’en demeure pas moins que le natif d’Akron, comme LeBron James, était un gros nom de sa classe d’âge (#16 de la promotion 2022), et possède un bon potentiel. Il n’est sans doute pas prêt pour la NBA présentement, mais semble miser sur le long terme dans la Grande Ligue.

Car ce vendredi, Shams Charania, de The Athletic, a en effet rapporté que le désormais ancien ailier des Wildcats avait annulé les sept « workouts » auxquels il devait encore participer d’ici le 22 juin. Une information plutôt étonnante concernant un joueur qui a attendu la date limite du 31 mai pour confirmer son entrée dans la Draft, tant sa projection était floue et incertaine. Forcément, cela laisse supposer que le joueur de 19 ans a possiblement reçu une promesse de sélection de la part d’une équipe, pour ainsi annuler le reste de ses « workouts ».

Rappelons que Chris Livingston est signé chez Klutch Sports, l’agence de Rich Paul. Une agence qui a sûrement volontairement dévoilé cette information, sans doute pour mettre la « pression » sur les autres équipes qui considéreraient recruter Chris Livingston au second tour, et ainsi faire grimper sa cote. Un cas d’école.

Concernant les équipes avec lesquelles Chris Livingston a réalisé un « workout » avant d’annuler tous les autres, on sait qu’il s’agit des Hawks (#46 au second tour), des Pacers (#32 et #55 au second tour) et des Lakers (#47). Trois équipes positionnées dans la même zone du second tour, celle qui correspond à la projection du joueur. Le plus « intrigant » étant évidemment l’intérêt du club de Los Angeles, bien connu pour ses liens avec Klutch Sports…