Une dernière Ja 1 pour la route ?

En attendant la décision définitive de la NBA suite à la deuxième apparition en live de Ja Morant avec une arme à feu, Nike a programmé un nouveau coloris de la Ja 1 via l’application SNKRS pour le 3 juillet prochain.

Baptisé « Ember Glow », le modèle arbore une tige en rouge écarlate recouvert d’un « Swoosh » bleu clair et d’une étiquette en violet et bleu sur la chaussure droite et inversement sur la gauche au niveau de la languette, ou apparaît le logo du joueur.

À voir si sa disponibilité outre-Atlantique sera maintenue d’ici là. Pour ce qui est du marché français, Nike nous a confirmé que la sortie de la Ja 1 était suspendue jusqu’à nouvel ordre…

