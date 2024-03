Tyler Herro toujours pas autorisé à retrouver les terrains

Avant les Finals, on évoquait un retour au Game 3 des Finals, voire peut-être dans le Game 2, pour Tyler Herro.

Sauf que l’arrière de Miami, victime d’une fracture de la main droite lors du tout premier match des playoffs, n’a toujours pas rejoué. Et Erik Spoelstra a confirmé qu’il y avait peu de chances de le revoir pour le Game 4…

« Cela fait partie du processus », a expliqué le coach. « Il y a différentes étapes. Dans un premier temps, il s’agissait de shooter, puis de bouger, puis de s’entraîner avec contact en compagnie des entraîneurs, et enfin de s’entraîner normalement avec contact. Il n’a pas le feu vert pour disputer un match et il ne l’est toujours pas. »

Même si Tyler Herro a intensifié ses entraînements cette semaine, il n’a donc toujours pas passé la dernière étape du processus de retour à la compétition. Alors qu’on imagine le Heat particulièrement prudent car faire revenir un joueur de blessure, en plein coeur des Finals, n’est clairement pas une chose évidente…

« Il est clair qu’il a joué un rôle important dans ce que nous avons fait tout au long de l’année », a toutefois rappelé Jimmy Butler. « Mais je pense que son moral est très bon. Il fait tout ce qu’il peut pour revenir et nous aider. Je ne sais pas où il en est dans ce processus, mais je le vois travailler. Je le vois sourire. Je le vois entouré des autres joueurs, ce qui est bon pour lui et encore meilleur pour nous. »

Avec 20.1 points, 5.4 rebonds et 4.2 passes décisives de moyenne cette saison, Tyler Herro était le troisième meilleur scoreur de l’équipe, juste derrière Jimmy Butler et Bam Adebayo, et le troisième meilleur passeur.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 36 34 43.7 39.9 83.5 0.5 4.8 5.3 4.4 1.4 0.8 2.1 0.1 20.8 Total 278 32 43.9 38.5 87.1 0.4 4.5 4.9 3.6 1.4 0.7 2.2 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.