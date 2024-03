Scoot Henderson, Brandon Miller et les jumeaux Thompson vont se succéder à Charlotte

Pour le moment assez discrets quant à leur stratégie dans le processus pré-Draft et leurs intentions avec leur deuxième choix, les Hornets vont entrer dans le vif du sujet à ce propos à partir de ce week-end.

En effet, d’après le Charlotte Observer, le club va prochainement lancer une salve de « workouts » individuels avec plusieurs gros « prospects », sans doute en présence de Mitch Kupchak, Michael Jordan et le coach Steve Clifford.

Le premier « workout » est prévu pour dimanche avec Scoot Henderson, le grand favori pour la sélection en deuxième position. Suivra Brandon Miller le mardi, lui aussi largement en considération en deuxième position, puis les jumeaux Amen et Ausar Thompson le vendredi. Enfin, et c’est un peu plus surprenant car il est plutôt attendu hors du Top 3, les dirigeants des Hornets recevront Cam Whitmore le samedi.

En somme, même si on se doute bien que sa sélection se portera très certainement sur Scoot Henderson ou Brandon Miller, la direction du club de Charlotte n’hésite donc pas à ratisser plus large, en conviant d’autres jeunes talents plus largement attendus dans le Top 10. Un processus assidu qui dévoilera sans doute prochainement d’autres noms, et qui va maintenir encore quelque temps l’écran de fumée qui masque les intentions véritables des Hornets.