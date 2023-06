Jordan Clarkson dans l’effectif des Philippines

L’équipe nationale des Philippines a annoncé sa liste des 21 joueurs présélectionnés pour la Coupe du monde, et on y trouve Jordan Clarkson, qui fête ses 31 ans ce mercredi 7 juin.

Disposant de la double nationalité, l’arrière du Jazz a porté les couleurs des Philippines pour la première fois lors des Jeux asiatiques de 2018, et il avait tourné à 26 points de moyenne pour mener l’équipe à la cinquième place. Jordan Clarkson a également participé en août dernier au deuxième tour des qualifications pour la Coupe du monde, dans la zone Asie. En deux rencontres contre le Liban et l’Arabie Saoudite, il avait tourné en moyenne à 25 points, 5.5 rebonds et 6.5 passes décisives.

Le basket-ball est le sport national aux Philippines

Très attaché à ce maillot, il ne cache pas son excitation à l’idée de jouer la compétition à domicile.

« Jouer pour son pays signifie beaucoup. Le simple fait de pouvoir le représenter, d’aller sur le terrain et de tout donner… » a expliqué Jordan Clarkson. « Aux Philippines, le basket-ball est la chose la plus importante. Donc le fait de pouvoir accueillir toutes ces équipes et tous ces pays… Je ferai partie du pays hôte, le pays organisateur de la Coupe du monde. Ce sera une expérience extraordinaire, les gens verront le pays et ils pourront vivre cette expérience ».

L’ancien meilleur sixième homme de la NBA sort tout juste de la meilleure campagne de sa carrière en NBA avec 20.8 points et 4.4 passes décisives de moyenne en 61 rencontres, avec le Jazz. Free agent, il va tenter de décrocher le plus gros contrat de sa carrière lors de la « free agency », avant de se concentrer sur les Philippines. La tâche s’annonce compliquée puisque cette nation n’est sortie qu’une fois de la phases de groupe. C’était en 1954, lorsqu’elle avait remporté la médaille de bronze au Brésil.

Pour rappel, les coéquipiers de Jordan Clarkson évolueront dans le groupe A en compagnie de l’Angola, la République dominicaine et l’Italie. La compétition prévue du 25 août au 10 septembre se déroulera dans trois pays différents : les Philippines, le Japon et l’Indonésie.

[boxplayer jordan-clarkson]