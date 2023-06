Danny Ainge prend également la défense de Joe Mazzulla

La première saison de Joe Mazzulla sur le banc des Celtics a été mouvementée, du début à la fin, et le coach a concentré les critiques après l’élimination de son groupe en finale de conférence face au Heat.

Déjà confirmé pour la saison prochaine par le président de la franchise, Brad Stevens, l’entraîneur peut aussi désormais compter sur le soutien de Danny Ainge, l’ancien président des Celtics, qui opère désormais au Jazz.

« Je travaille pour une autre franchise aujourd’hui, mais je défends et je soutiens toujours mes amis », explique ce dernier pour le Boston Globe. « Je connais Joe, je l’ai engagé il y a quatre ou cinq ans pour travailler dans notre équipe de G-League. Je ne pense pas que l’équipe a abandonné Joe, il y a des preuves qui montrent même le contraire. Les Celtics n’ont simplement pas bien joué, la confiance de l’équipe s’est ébranlée après leur qualification contre les Sixers, qui est le sommet de leur saison. »

« Tout le monde à Boston est convaincu que Joe est meilleur qu’Ime Udoka »

Même s’il a échoué à rejoindre les Finals, comme Jayson Tatum et sa bande l’avaient fait en 2022, Joe Mazzulla n’a rien à envier à son prédécesseur d’après l’ancien dirigeant de Boston.

« L’équipe a trouvé de la joie mais était irrégulière. Néanmoins, les joueurs se soutenaient. Ils ont défendu Joe devant la presse », rappelle Danny Ainge. « On a vu la dureté et l’obstination de Joe, qui est un travailleur acharné qui a soif d’apprendre. C’est un leader. Je trouve que la situation était difficile avec des attentes élevées au moment où il est arrivé. Je pense que tout le monde à Boston est convaincu que Joe est meilleur qu’Ime Udoka. »

Mais si les finalistes 2022 ont déjoué contre Miami, n’est-ce pas en partie de la faute de leur entraîneur ?

« Aucun coach ne peut vivre une série de playoffs sans faire des erreurs, comme les joueurs en commettent également », rappelle le directeur général du Jazz. « On a vu des séquences d’isolation et de maladresse à 3-pts et pas seulement à Boston, mais partout en NBA. Les équipes connaissent des pannes à 3-pts. Le niveau d’énergie augmente quand on met des shoots extérieurs et les Celtics sont comme les autres dans ce domaine. »