Les Nuggets à la recherche du rythme perdu

Le rythme et la fatigue sont intimement liés en NBA. Les matches s’enchaînent tellement que les joueurs souffrent physiquement et, dès qu’ils peuvent avoir deux ou trois jours de repos, c’est un luxe inestimable. Les Nuggets, eux, sont assis sur un énorme trésor : dix jours sans jouer !

Le dernier match des finalistes 2023 remonte effectivement au 22 mai, avec le Game 4 remporté contre les Lakers à Los Angeles. Et ces derniers jours ont été longs pour les Nuggets…

« Après le Game 6 gagné par Boston, j’ai dit à ma femme que j’avais la sensation de ne plus être dans ces playoffs, puisqu’on ne faisait plus que de les regarder », explique Jeff Green au Denver Post. « On a regardé deux bonnes équipes dans une grosse bataille et, maintenant que c’est fini, c’est le moment de se remettre dedans. »

Forcément, pour soigner les bobos et souffler, une telle coupure est parfaite. Sauf que les joueurs sont de véritables mécaniques de précision, qui rouillent très vite, et rester aussi longtemps loin des parquets, ce n’est pas anodin. Pour les Nuggets, relancer la machine ne sera pas forcément évident.

« Ce repos est bénéfique pour plusieurs raisons. Cela permet de se regrouper, d’améliorer certaines choses », poursuit Jeff Green. « On est éloigné des parquets depuis un moment, donc on va être nerveux et impatient », ajoute Kentavious Caldwell-Pope. « Les premières possessions vont être difficiles. Je vais être anxieux. »

Avec sa victoire dans le Game 7 contre les Celtics lundi soir, le Heat arrive de son côté à Denver avec du rythme. Ce qui rend ce Game 1 très dangereux pour Nikola Jokic et les Nuggets, surtout que Jimmy Butler et Miami ont remporté la première manche à l’extérieur dans chaque série depuis le début des playoffs…