Malgré une saison « junior » en NCAA conclue avec des moyennes de 22.3 points et 12.9 rebonds par match, qui lui permettaient de rafler le trophée de « Player Of The Year », Zach Edey a décidé de retirer son nom de la Draft 2023 et de retourner à Purdue à la rentrée pour jouer sa saison « senior ».

Engagé dans la Draft 2023 tout en se laissant la possibilité de retirer sa candidature et de retourner à l’université, le joueur canadien des Boilermakers est pourtant un des rares pivots au profil « old school » sur le circuit universitaire dont la projection en NBA est plutôt rassurante. Très grand (2m23), il est en effet étonnamment mobile pour un joueur de son gabarit (133kg), et dispose d’un bon toucher près du cercle et à mi-distance, comme il a pu le montrer durant le « Pro Day » de son agence Priority Sports, au Draft Combine. Sans parler de son envergure de 2m36 (!), plutôt intéressante pour défendre le « pick-and-roll » et apporter une dissuasion face au cercle chez les pros.

Purdue's Zach Edey showed off his mobility, 7'10 1/2 wingspan, shooting potential and finishing ability in front of quite a few NBA executives at the Priority Sports Pro Day in Chicago. pic.twitter.com/u48p9MMGym — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 19, 2023

Mais malgré ces constats porteurs d’optimisme concernant sa transition vers la NBA, Zach Edey a donc décidé de ne pas sauter le pas. Sûrement car sa projection dans la Draft 2023 plafonne à la seconde moitié du second tour, où les contrats ne sont pas garantis et les chances de s’imposer dans un effectif NBA finalement assez minces…

D’autant qu’en NCAA, en plus d’une situation sportive confortable en tant que leader de Purdue des deux côtés du terrain, le natif de Toronto a aussi tout à gagner sur le plan financier. En signant des contrats de sponsoring, possibles grâce au NIL (« Name, Image & Likeness »), Zach Edey peut en effet s’offrir la saison prochaine des sommes d’argent bien supérieures à celles qu’il toucherait en tant que second tour de Draft cette année.

« C’est assurément un facteur », avait-il d’ailleurs déclaré à ce sujet durant le Draft Combine, avant de prendre sa décision. « Si je reviens [à l’université], Purdue m’aidera à trouver les bons accords pour être à l’aise financièrement. »