Le lycéen Ron Holland zappe la NCAA et rejoint l’Ignite Team

Quelques heures après l’officialisation de la signature de Matas Buzelis, l’Ignite Team sécurise l’engagement de Ron Holland, un autre gros nom dans la même classe d’âge, celle qui est éligible à la Draft 2024.

« La G-League va m’aider à débloquer mon potentiel, et me préparer à rejoindre la NBA », a-t-il déclaré. « Là-bas, ils ont un programme en place pour travailler sur mon physique et mon jeu. »

D’abord engagé avec Texas en NCAA, Ron Holland s’était finalement désengagé quelques semaines plus tard, pour évaluer à nouveau ses options. La rumeur Ignite Team avait très vite pris de l’ampleur, et c’est donc sans surprise que le natif du Texas, classé au 2e rang des meilleurs joueurs de la promotion de 2023 par ESPN, dévoile son choix d’imiter les Jalen Green, Jonathan Kuminga, Dyson Daniels ou encore Scoot Henderson.

Ron Holland attendu dans le Top 5 de la Draft 2024

« Tout est en place, sur et hors des terrains, pour que je me concentre seulement sur le basket », ajoute-t-il ainsi. « La G-League, c’est de la préparation pour la NBA, aux côtés de professionnels, dans un contexte professionnel. C’est ce que je cherche. »

Poste 3/4 au grand potentiel des deux côtés du terrain, Ron Holland était lycéen à Duncanville dans son Texas d’origine cette saison, et a été sélectionné au dernier McDonald’s All-American et Nike Hoop Summit, deux des évènements les plus prestigieux en « High School ». Il avait aussi pris part avec Team USA à la Coupe du monde U17 l’été dernier, au cours de laquelle il avait tourné à 11.1 points et 6.6 rebonds par match.

Dans les premières projections pour la Draft 2024, il est actuellement pressenti comme un choix du Top 5.