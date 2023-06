L’heure est déjà aux rétrospectives pour la NBA, qui continue de publier des clips pour mettre en valeur les playoffs à quelques heures du Game 1 des NBA Finals.

Pour ce qui est des actions « clutch », la ligue a de quoi faire une compilation de cinq minutes, l’occasion de revoir les nombreuses actions décisives qui auront marqué cette édition 2023, avec notamment l’incroyable claquette de Derrick White pour faire gagner Boston à Miami dans le Game 6 de la finale de conférence Est, mais pas que !

On retrouve également presque toutes les superstars de la ligue, comme LeBron James, présent au contre et à la finition face aux Grizzlies, ou encore Joel Embiid avec son contre décisif dans le Game 3 de la série face à Brooklyn. Les tirs décisifs de Trae Young et James Harden face à Boston sont également présents, tout comme le « Sombor Sling » de Nikola Jokic ou le numéro de Stephen Curry sur le parquet des Kings.

Mais le joueur le plus « clutch » jusqu’à présent a sans doute été Jimmy Butler, qu’on retrouve à trois reprises, à chaque fois face à Milwaukee, une série durant laquelle il aura parfaitement lancé ses playoffs.