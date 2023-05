Les Pistons reviennent à la charge pour Monty Williams !

Sans entraîneur depuis la dernière journée de saison régulière, les Pistons n’ont toujours nommé de successeur à Dwane Casey. Il y a une semaine, on évoquait un match entre Kevin Ollie et Charles Lee, tout simplement parce que leur cible numéro 1, Monty Williams, avait refusé une offre, expliquant qu’il souhaitait prendre une année sabbatique auprès de sa famille.

Mais les dirigeants de Detroit ont décidé d’insister et The Athletic rapporte qu’ils vont lui faire une « offre significative ». Coupé par les Suns après l’élimination face aux Nuggets, le Coach Of The Year 2022 possédait encore trois ans de contrat, et il n’est pas dans le besoin puisqu’il est parti avec un chèque d’environ 20 millions de dollars. Peut-être que cette nouvelle proposition pourrait le faire céder.

Comme Kevin Ollie, Monty Williams connaît bien le GM Troy Weaver puisqu’ils ont travaillé ensemble à OKC. Si ce dernier insiste, c’est sans doute qu’il a vu une ouverture. The Athletic conclut en expliquant si Monty Williams venait à refuser cette nouvelle proposition, c’est Charles Lee, assistant aux Bucks, qui devrait succéder à Dwane Casey sur le banc des Pistons.