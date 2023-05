Amen et Ausar Thompson, les « jumeaux Thompson », font partie des questions de la prochaine Draft. En 2021, ils ont ainsi fait le choix de rejoindre le programme (rémunéré) « Overtime Elite » à Atlanta, au lieu de la NCAA. Un programme qui a permis aux deux frères d’être désormais attendus dans le Top 10 de la prochaine cuvée de la NBA.

Ayant grandi à Oakland, Amen et Ausar sont plutôt du style réservé. Pas du genre à faire de vagues…

Ce mardi, ils ont tous deux réalisé un « workout » pour les Blazers, et ils ont reçu une visite surprise. Ce n’était logiquement pas leur idole LeBron James, mais bel et bien Damian Lillard. De quoi tout de même les marquer puisque, pour rappel, le meneur des Blazers est également originaire d’Oakland, comme les jumeaux.

« C’était génial de voir Dame. Nous sommes tous les deux originaires d’Oakland. C’est quelqu’un que j’admire depuis que je suis jeune » a apprécié Amen Thompson. « C’était la première fois que je le voyais. C’est super cool de voir quelqu’un avec qui je pourrais peut-être jouer l’année prochaine » a ajouté Ausar Thompson.

La NBA va donc accueillir une nouvelle paire de jumeaux la saison prochaine. Ils rejoindraient donc Brook et Robin Lopez, Marcus et Markieff Morris ou encore Caleb et Cody Martin.

La seule différence, c’est que l’on a encore du mal à identifier lequel des deux est le meilleur. Ils sont ainsi fréquemment appelés les « Thompson Twins », et rarement par leurs prénoms, comme s’ils ne formaient qu’un. Ils sont même souvent confondus dans certains articles ou certaines photos. Pourtant, on va devoir s’habituer à les différencier car sauf miracle, ils n’évolueront pas dans la même équipe en NBA.

Globalement, Amen et Ausar Thompson ne sont toutefois pas annoncés dans le Top 3, devancés par Victor Wembanyama, Scoot Henderson ou Brandon Miller. Avec leur 3e choix, les Blazers tenteront-ils le coup ? Ou est-ce que la franchise les teste pour un « trade down » afin de récupérer un joueur expérimenté et un choix de Draft moins bien placé, avec lequel Portland pourrait alors plus logiquement mettre la main sur un des deux jumeaux ?

« C’est fou parce que je suis assis ici et que nous sommes tous les deux dans le centre d’entrainement des Portland Trail Blazers, mais ils ne vont pas nous prendre tous les deux » a conclu Ausar Thompson. « C’est drôle quand on y pense, mais je me dis que je suis juste venu ici pour m’entrainer ».