Erik Spoelstra : « Le sport professionnel est parfois le reflet de la vie »

S’il fallait décerner un trophée au meilleur coach de ces quinze dernières années, Erik Spoelstra serait très bien placé avec ses deux titres de champion NBA et ses… six Finals ! Jamais sacré Coach Of The Year, l’entraîneur du Heat est un modèle de longévité mais aussi de stratégie, et sa défense de zone est devenue l’une des meilleures armes de ces playoffs. Et quel leadership, lorsqu’il s’agit de compenser les blessures de joueurs majeurs ou de remonter le moral d’une équipe qui venait de perdre trois matches de suite !

Au moment de célébrer cette qualification en finale NBA, Coach Spo’ a livré un immense discours pour rendre hommage à ses adversaires, ses joueurs et sa franchise. D’abord, il a évoqué les Celtics, qui ont poussé le Heat à disputer un Game 7 au TD Garden.

« Permettez-moi d’abord de dire un mot sur Boston. Je l’ai dit à Ernie (Johnson), mais nous tirons notre chapeau à l’organisation des Celtics. Ils sont de première classe. Pat (Riley) ressent quelque chose de particulier à l’égard de Boston, alors je m’assure que tout le monde ressente quelque chose de particulier à l’égard de Boston. Cela fait partie de mon rôle. Ceci dit, il y a un grand respect pour eux en tant qu’adversaires. Ce sont des personnes de grande classe. Si vous regardez dans le camp d’en face, qu’il s’agisse des propriétaires, Brad (Stevens), Joe (Mazzulla) et son staff, ce sont des gens bien et c’est une franchise de premier plan ».

« Ce sont des leçons que nous pourrons transmettre à nos enfants, à savoir qu’il est possible de développer cette force d’âme »

Ensuite, il a évoqué le souvenir de la saison passée, et cette défaite, sur le fil, face à ces mêmes Celtics. « Ce qui s’est passé l’année dernière, vous savez, était évidemment dans nos têtes et nous a motivés cette année. C’est ce que l’on espère toujours avec la compétition, qu’elle nous pousse à atteindre un niveau plus élevé. Je pense que c’est ce que vous avez vu dans cette série, cette année, d’être capable de surmonter beaucoup de choses. »

Puis Erik Spoelstra a évoqué l’identité de sa franchise et de son groupe. Leur mentalité de « cols bleus » embarque le public, et pas uniquement les fans du Heat.

« Je pense que tout le monde peut s’identifier à cette équipe. La vie est dure. Le sport professionnel est parfois le reflet de la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Des revers inévitables se produisent et c’est la façon dont on y fait face collectivement qui compte. Il y a beaucoup de façons différentes d’y faire face. Cela peut miner votre esprit. Une équipe peut s’effondrer pour une raison ou pour une autre. Avec ce groupe, nous nous sommes renforcés, nous nous sommes rapprochés et nous sommes devenus plus forts. Ce sont des leçons que, je l’espère, nous pourrons transmettre à nos enfants, à savoir qu’il est possible de développer cette force d’âme. Parfois, il faut souffrir pour obtenir ce que l’on veut. Lors du sixième match, la seule chose que nous puissions faire, c’était de rire des choses plutôt que d’en pleurer ».

« Nous avons des compétiteurs incroyables dans ce vestiaire. Ils aiment les défis »

Erik Spoelstra est à nouveau revenu sur le déclic provoqué par la défaite face aux Hawks au « play-in ». Il le répète, c’était un mal pour un bien.

« Le fait de ne pas être à la hauteur de l’événement aurait pu briser l’esprit d’une équipe. Mais au lieu de cela, cela nous a poussés à être plus déterminés à faire le travail. Après le match d’Atlanta, le lendemain, j’ai remarqué lors de la séance vidéo à quel point cette équipe voulait poursuivre sa saison, et j’ai ressenti la même chose hier lorsque nous nous sommes retrouvés après notre vol. Tout le monde a pu évacuer le stress de la nuit précédente et nous nous sommes concentrés sur le rassemblement et la tâche suivante. Nous avons des compétiteurs incroyables dans ce vestiaire. Ils aiment les défis. Ils aiment se mettre en avant devant tout le monde. Ils sont ouverts à la critique. Ils sont ouverts à tout. Mais ils se battent pour l’obtenir, et c’est une chose magnifique. »

Pour finir, il en revient à la difficulté de son métier, et avant d’envisager la finale face aux Nuggets, il savoure ce parcours complètement dingue, débuté au « play-in », et dans lesquels le Heat aura éliminé la meilleure équipe de la saison régulière et les finalistes 2022. Sans jamais avoir l’avantage du terrain !

« Nous savons que nous avons encore du travail à faire. Mais bon sang, c’est dur ! C’est difficile. C’est un métier difficile, et il est difficile de survivre à trois tours pour arriver à ce dernier tour ».