Pour Novak Djokovic, Nikola Jokic est « la fierté de la Serbie »

Vainqueur tranquille hier lors de son entrée en lice à Roland-Garros, Novak Djokovic a également pris le temps de parler de l’ascension irrésistible de Nikola Jokic depuis trois ans, entre ses deux titres consécutifs de MVP de la Grande Ligue en 2021 et 2022 et sa qualification pour ses premières NBA Finals, à partir de jeudi.

Le champion s’est notamment extasié devant le nouveau « tir signature » du pivot des Nuggets, un geste venu d’ailleurs qui témoigne de son niveau de jeu exceptionnel depuis le début des playoffs.

« J’ai regardé le « Sombor Sling » il y a encore une heure sur la page Instagram de la NBA. Ils ont posté ce tir où il recule sur un pied pour shooter par-dessus Anthony Davis et LeBron James. C’est incroyable. Pour moi, c’est le MVP », a-t-il déclaré. « Je crois que personne n’est capable de faire ce qu’il fait en ce moment. C’est clairement le meilleur basketteur du monde. Je l’encourage vraiment, c’est un gars fantastique, il fait la fierté de la Serbie. On est tellement fiers de lui. On espère qu’il pourra gagner sa première bague ».

Un bel échange de compliments

Novak Djokovic a également réagi aux propos de Nikola Jokic le concernant, lorsque ce dernier a confié qu’il voulait être comme le tennisman et inspirer tous les enfants de Serbie.

Une déclaration qui aura eu le mérite de toucher Novak Djokovic en plein cœur, et d’accélérer leur mise en contact.

« Je suis flatté, honnêtement. J’ai vu son interview il y a une semaine. Je lui suis vraiment reconnaissant. En fait, nous n’avons pas été en contact, je viens de récupérer son numéro seulement hier. Ce n’est pas facile de l’avoir, mais on va pouvoir échanger, et je voudrais simplement le remercier, parce qu’il m’a touché avec les très beaux mots qu’il a choisis. Je ressens la même chose envers lui pour être honnête. Je le trouve tellement humble, c’est un gars tellement simple. Il est arrivé comme ça dans l’une des ligues les plus populaires du monde, tous sports confondus. Et de dominer comme ça depuis trois ans, c’est incroyable ».

Le tennisman, qui s’est également dit fan de basket, espère désormais voir jouer un jour son compatriote en live, lui qui ne devrait pas pouvoir être de la partie pour les Finals, à moins d’une grosse déconvenue à Paris.

« Le fait d’écouter LeBron, AD, tous ces gars, parler de lui, Joel Embiid aussi, Giannis Antetokounmpo, et toutes les éloges qu’ils font à son propos, ça me rend fier » conclut ainsi Novak Djokovic. « Je suis un grand fan de basket, la Serbie est un pays de basket, historiquement. Mais on n’a jamais eu quelqu’un qui a connu autant de succès que lui en NBA. Donc bravo à lui, et j’espère pouvoir le voir en direct un jour ».

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.