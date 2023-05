Au repos depuis une semaine, les Nuggets vont enfin connaître le nom de leurs adversaires. Ce sera à l’issue d’un Game 7 au TD Garden, avec des Celtics aux portes de l’histoire : s’imposer dans une série après avoir été menés 3-0. Ce sera une première dans l’histoire de la NBA, après 150 échecs !

C’est à partir de 2h30 sur BeIN Sports 1, et on saura très vite si le Heat a le mental pour résister à la pression du public, et de … l’histoire !