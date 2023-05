Après avoir bénéficié du coup de pub de Kyrie Irving, la marque Ethics fondée par le meneur Langston Galloway espère à nouveau faire parler d’elle à travers ce nouveau coloris de la lgTWO en édition limitée.

Baptisé « 5am », ce dernier rend hommage à ceux qui se lèvent au crépuscule se perfectionner à l’entraînement. On retrouve donc une tige entièrement noire, avec des lacets et la marque sur le talon en violet et un renfort latérale gris, la paire reposant sur une semelle extérieure également grise.

La IgTWO « 5am » est disponible chaque matin à partir de 5h (heure locale) sur le site officiel d’Ethics, ce jusqu’à épuisement des stocks.

