Puma sort une Clyde Mid aux couleurs des Knicks

Puma et Rhuigi Villasenor ont réuni Walt « Clyde » Frazier et RJ Barrett pour faire la promotion d’un modèle emblématique : la Clyde Mid BB ! La paire fait partie d’une collection intitulée « Ode au passé », qui comprend également une ligne de vêtements et goodies.

Cette version comporte des bandes latérales en bleu et orange en référence aux couleurs des Knicks. L’autre point marquant, ce sont les détails authentiques en mode usé, comme la semelle pré-jaunie de la chaussure pour retranscrire ce qui fait l’essence même de cette nostalgie du basket « à l’ancienne ». À noter également la présence des logos Puma et de Rhuigi Villasenor sur la languette.

La dernière collection PUMA x Rhuigi sera disponible à partir du 27 mai 2023 dans les magasins PUMA, sur le site PUMA.com et chez les revendeurs PUMA.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur baasket4ballers.com la LeBron XX NXXT Gen Da Vinci. Véritable oeuvre d’art inspirée du génie italien de la Renaissance, la NXXT Gen revient dans un coloris crème, relevé de détails dorés. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat