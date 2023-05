Arrivé l’été dernier sur le campus de Bloomington pour jouer sa saison » freshman » avec Indiana, Jalen Hood-Schifino, un solide lycéen dans la promotion 2022 sans être pour autant un « gros nom » (#26 de sa classe d’âge), savait qu’il allait être titulaire dans le cinq majeur de Mike Woodson. En revanche, alors qu’il était plutôt considéré à sa sortie du lycée comme un meneur à développer sur deux saisons au minimum, il ne savait pas précisément combien d’années il allait jouer avec les Hoosiers avant de tenter sa chance en NBA.

Une interrogation qui s’est très vite transformée en certitude, tout au long des six mois suivants qui composaient sa très bonne saison « freshman » (13.5 points, 4.1 rebonds et 3.7 passes).

« Quand j’en ai discuté avec le staff, à la fin de la saison, ils savaient que c’était l’heure pour moi d’y aller. Et moi, je me sentais prêt et je pensais que c’était la bonne décision« , assure ainsi « JHS ». « Ils ne comptaient pas me convaincre de revenir, car cela n’aurait pas été judicieux. C’était le bon choix pour moi. »

Mike Woodson, l’architecte de son succès

Contributeur brillant dans le jeu des Hoosiers en tant que « freshman », donc, Jalen Hood-Schifino n’a pour autant pas pris ses responsabilités tout seul. Titulaire mais en tant qu’arrière et donc dans un rôle « off-ball » pour démarrer la saison, il a effectivement été « forcé » de prendre les rênes de l’attaque par Mike Woodson à la fin du mois de décembre, quand le meneur Xavier Johnson se blessait au pied et manquait le reste de la campagne.

Un baptême par le feu et un apprentissage en accéléré qui lui offraient la possibilité de retrouver son rôle naturel de porteur de balle, et lançait ainsi sa montée en puissance.

« Quand Xavier [Johnson] s’est blessé, j’ai pu avoir davantage le ballon dans les mains. Le staff m’a donné les clés de l’attaque, et a placé toute sa confiance en moi. [Coach Woodson] m’a laissé jouer mon jeu, il m’a placé dans des dispositions idéales pour jouer un bon basket, et surtout pour devenir potentiellement un ‘lottery pick’, ou du moins un choix du premier tour« , conclut-il. « C’était un sacré challenge, de prendre la suite [de Johnson], mais j’en ai tiré profit et je pense que j’ai même dépassé les attentes. »

Considéré, au mieux, comme un choix du second tour au début de la saison, le désormais ancien joueur d’Indiana est aujourd’hui annoncé aux alentours de la 15e place de la Draft. Une sacrée montée en puissance, effectivement.