Duncan Robinson pique un record du Heat à LeBron James

Il ne manquait plus qu’une poignée de paniers à 3-points pour que Duncan Robinson ne détrône LeBron James au classement des shooteurs extérieurs les plus prolifiques de l’histoire du Heat en playoffs.

Après avoir accédé à la deuxième place en devançant Mario Chalmers à l’issue du Game 2 de la finale de conférence face à Boston, l’arrière/ailier de Miami a poursuivi sur sa lancée dans le Game 3 dimanche en claquant 22 points à 5/7 à 3-points, autant d’uppercuts qui ont contribué à faire vaciller les Celtics (128-102).

Avec 124 paniers extérieurs en postseason, le voilà donc au sommet du classement de la franchise, devant LeBron James et ses 123 paniers à 3-points inscrits entre 2010 et 2014. C’est un record de plus pour celui qui est également en tête dans l’histoire du club en saison régulière (825), devant Tim Hardaway (806).

« Je me sens déjà chanceux d’avoir déjà pu passer certains noms qui ont porté ce maillot, particulièrement sur le classement de la saison régulière. Donc de pouvoir le faire dans l’histoire des playoffs, c’est clairement quelque chose de spécial. Je mesure bien ce que ça représente », a-t-il déclaré avant d’évoquer le « Big Three » qui sévissait à Miami lorsqu’il était adolescent. « Je me souviens avoir beaucoup regardé cette équipe ».

Le plaisir de rejouer avant le reste

En tant que spécialiste de l’exercice, Duncan Robinson n’a eu besoin que de 52 matchs de playoffs pour parvenir à ce total, alors que LeBron James en a de son côté comptabilisé 87.

Mais ce qui le ravit plus que tout, c’est de pouvoir à nouveau voir le terrain, alors qu’il sort de deux matchs de suite à 15 points et plus, une première cette saison, durant laquelle il n’a pas toujours été dans la rotation d’Erik Spoelstra. La donne a depuis changé avec les forfaits de Victor Oladipo et Tyler Herro sur les postes extérieurs.

« Bien sûr, en tant que compétiteur, on veut toujours contribuer à la victoire en étant sur le terrain », a-t-il ajouté. « Donc ça fait clairement du bien d’avoir une opportunité, juste de pouvoir nous aider à gagner et avancer. C’est le plus important à cette époque de l’année, aider l’équipe à gagner et continuer à prolonger la saison ».

Quoiqu’il arrive lors du Game 4, Duncan Robinson aura l’occasion de prolonger son nouveau record par la suite.

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 Total 281 26 42.9 39.9 86.6 0.2 2.6 2.8 1.5 2.4 0.5 0.9 0.2 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.