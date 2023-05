Darvin Ham prévient que les Lakers vont se battre jusqu’au bout

Comme les Celtics désormais, les Lakers sont menés 3-0 en finale de conférence et ce constat amène toujours à une conclusion plus ou moins rapide : une élimination. Sur les 149 équipes qui ont connu cette situation en playoffs, aucune n’a réussi l’impossible, et seules trois ont réussi à s’offrir un Game 7…

Mais avec leur 0.3% de chance de se qualifier pour les playoffs après deux victoires en douze matches pour commencer la campagne, ou encore le retard de 15 points accusé contre les Wolves lors du « play-in », les joueurs de Los Angeles ont déjà montré qu’ils avaient du cœur pour renverser des montagnes.

« On a un groupe fier, très compétitif », assure Darvin Ham pour The Sporting Tribune. « Cet effectif veut faire le show devant ses fans, devant la ‘Lakers nation’. On doit faire notre travail. On n’aurait pas réalisé ce parcours si on n’était pas sur la même longueur d’onde, si on ne pensait pas les mêmes choses et si on ne pensait pas pouvoir rebondir. Ce vestiaire est rempli de costauds. On n’a pas été aussi loin pour ne plus y croire maintenant. »

« On ne veut pas s’endormir. On le fera quand on sera mort »

Comment être positif quand les Lakers ont perdu les trois matches de cette finale de conférence face aux Nuggets ?

« C’est chiant d’être mené, mais je vis un bon moment », répond d’ailleurs le coach des Lakers. « Il y a une opportunité qui se présente à nous et tant qu’elle est disponible, je suis impatient. Quand on a un travail passionnant à faire devant soi, c’est magnifique. On ne veut pas s’endormir. On le fera quand on sera mort. »

Lonnie Walker IV tient le même discours, tandis que son coach prévient qu’il n’y aura pas de formule secrète pour revenir dans cette série.

« Il y a 3-0, pas 4-0. Je m’en tiens à ça. Bien sûr qu’on est abattu, mais on n’est pas éliminé. On va se battre jusqu’au dernier souffle », déclare l’arrière. « Parfois, l’ajustement principal, c’est simplement de mieux jouer », conclut l’entraîneur. « Jouer mieux et plus dur. Aussi simple que ça puisse paraître, parfois, c’est la clé. »