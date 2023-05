Comment défendre sur Jayson Tatum ? Les conseils d’Alex Caruso

S’il lui était resté quelques cheveux sur le crâne, Alex Caruso les aurait peut-être arrachés de dépit à la vue du Game 7 entre Boston et Philadelphie, que Jayson Tatum a dominé en scorant 51 points, offrant aux Celtics la qualification pour la finale de conférence.

Invité à réagir sur les qualités d’attaquant de « JT », l’arrière des Bulls a expliqué pourquoi les Sixers avaient eu tout faux sur ce duel. Pour Alex Caruso, la principale erreur des défenseurs de Philly a été de ne pas assez surveiller la main gauche de Jayson Tatum.

« Je me demande si les gens regardent les sessions vidéo… Quelqu’un doit savoir que si Jayson Tatum a un ballon dans sa main gauche, il y a probablement 95% de chances pour qu’il prenne le tir », a-t-il déclaré dans le podcast « The Old man and the Three ». « Action après action, il allait sortir, et soit faire un petit pas en arrière, soit s’élever et tirer. Je me disais, mais vous êtes bien trop loin de la ligne, le mec est déjà à 30 points ! ».

Pas aussi simple qu’il n’y paraît !

Alex Caruso a vu juste, et pour cause, sa présence dans le meilleur cinq majeur défensif de l’année n’est pas un hasard. Cette saison, il a défendu Tatum sur près de 13 minutes, étalées en quatre matchs, et a été plutôt bon, puisque l’ailier des Celtics a rendu un 4/13 au tir et 1/5 à 3-points, avec un ballon perdu en prime. Mais ce que le joueur des Bulls n’a pas analysé depuis son canapé, c’est la parfaite utilisation de la règle de l’alternance, primordial au basket.

Si on revoit le déroulé du match, Jayson Tatum a été agressif vers le cercle en première mi-temps, ce qui lui a permis de scorer à six reprises dans la raquette, mais aussi de provoquer de nombreuses fautes pour aller sur la ligne des lancer-francs. Il va inscrire son premier panier à 3-points de la soirée, 30 secondes avant la pause.

Sa main gauche lui a alors servi d’accélérateur sur le premier pas, exactement comme sur la première action de la deuxième mi-temps lorsqu’il a débordé Joel Embiid. Ce n’est qu’après, lorsque ses pénétrations à répétition ont forcé les Sixers à reculer, peut-être même inconsciemment, que l’observation d’Alex Caruso s’est avérée exacte.

Un casse-tête encore loin d’être résolu

Plus généralement, Caruso a estimé que les joueurs de Philadelphie avaient été trop permissifs avec Jayson Tatum sur ce match. Pour lui, deux débuts de solution s’offrent à ceux qui se donnent pour mission de le limiter : essayer de retirer quelque chose de sa panoplie, et ne pas le laisser trop dribbler.

« Il faut enlever quelque chose, on ne peut pas lui donner autant de tirs à 3-points, huit à dix tentatives, et le laisser aller aux lancers-francs », a-t-il confié avant de donner sa dernière consigne : tout faire pour bousculer ses repères. « Il a vraiment joué en étant à l’aise. Il faut être physique avec ce genre de gars en attaque. Si tu les laisses un peu jouer avec le ballon, c’est comme s’ils se retrouvent à l’entraînement, à une session d’entraînement durant l’été (…). Il peut partir sur sa droite, sur sa gauche, il peut jouer en périphérie, et on sait qu’il va scorer. Je crois que j’essaierai de l’empêcher de mettre ses 3-points en tête de raquette ».

Miami fait de son mieux pour contenir davantage le leader des Celtics, et l’a plutôt bien fait au regard des résultats des deux premiers matchs. Malgré tout, Jayson Tatum a scoré 30 points ou plus à chaque fois, à 51.4% de réussite au tir… Mais il n’a pas mis le moindre panier dans le quatrième quart-temps après deux matches.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 Total 439 34 45.8 37.5 84.7 0.9 6.1 7.0 3.3 2.1 1.1 2.3 0.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.