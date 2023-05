Ime Udoka dévoile ses principes de jeu pour les Rockets

Retour à la case départ pour Ime Udoka, qui va retrouver un banc en NBA du côté de Houston à la rentrée, dans une franchise à des années lumières de ce qu’il a quitté à Boston.

S’il a pu bénéficier d’un roster parmi les plus talentueux de la ligue, composé de joueurs d’expérience pour l’accompagner dans sa première année de coach principal chez les C’s, l’ancien assistant de Gregg Popovich à San Antonio va cette fois devoir tirer le maximum d’un groupe bien moins aguerri.

En marge du Draft Combine organisé à Chicago, Ime Udoka en a profité pour rappeler au Houston Chronicle sur quoi ses principes se basent en tant que coach. Ils sont basiques, mais le message doit passer dans la tête des jeunes de Houston.

Forcer les adversaires à jouer le un-contre-un

« Je dirais que quelle que soit l’équipe ou le staff, la première chose qu’on veut voir, c’est du basket offensif, du basket collectif, de l’altruisme, des gars qui jouent comme il faut. Et cela vaut pour tout le monde, quelle que soit l’équipe », a-t-il expliqué. « Ensuite, du point de vue défensif, j’attends certaines choses de la part des gars, et pour moi, la défense est avant tout une question d’effort. Quand vous avez des joueurs qui sont capables de défendre, avec tous ces jeunes gars athlétiques, c’est un changement de mentalité qu’il faut avoir pour la plupart ».

Autour de son poste 5, Ime Udoka devrait privilégier des profils homogènes et polyvalents afin de pouvoir switcher au maximum en défense. Le but est d’obliger les adversaires à sortir de leurs systèmes pour jouer le un-contre-un.

« Je dirais qu’en général, les équipes ont du mal contre les défenses qui peuvent switcher et rester face à elles. Vous mettez la pression sur les gars en un-contre-un. Ma philosophie en général est de faire en sorte que les équipes vous battent sur le un-contre-un. C’est donc un peu mon concept. Il s’agit de les sortir de leurs principes et de faire en sorte que quelqu’un doive vous battre en un-contre-un. Les équipes ont peut-être un ou deux joueurs de qualité capables de battre de bons défenseurs en un-contre-un ».

A Jalen Green de montrer l’exemple en défense

Pour le reste, la défense sera avant tout une question d’état d’esprit, son groupe ayant à première vue les caractéristiques physiques pour répondre à ses exigences.

« La première chose que je dirais, c’est que nous avons des compétiteurs et c’est un élément important. Des gars qui ont la tête sur les épaules, des gars qui veulent être poussés à être excellents. La défense est une question de mentalité et d’effort. Si nos joueurs ont cette nature compétitive, il n’y a pas de raison qu’ils ne soient pas capables d’être de bons défenseurs ».

C’est notamment le cas de Jalen Green, leader offensif qui va devoir être en mesure de hausser le ton sur le plan défensif. Pour Ime Udoka, c’est seulement une question de volonté, et c’est par là que passera la progression des Rockets.

« Si vous avez toutes ces qualités physiques, il n’y a pas de raison que vous ne soyez pas un bon défenseur. Vous avez de l’envergure, des qualités athlétiques. Pour la plupart, il s’agit de devenir plus costaud. Nous avons une équipe plus jeune. Certains gars doivent évidemment devenir plus forts dans ce domaine. Mais je reviens toujours à ce changement de mentalité. Si vous vous êtes toujours concentré sur l’attaque et que vous avez eu du succès, vous allez avoir tendance à vous reposer là-dessus. Mais pour comprendre ce qui vous aide toujours à gagner, il faut regarder toutes les équipes qui réussissent, et la défense est une constante ».