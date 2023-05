Kevin Huerter voit clairement les playoffs des Kings comme un échec

Voilà bientôt trois semaines que les Kings ont été éliminés au premier tour des playoffs à l’issue d’un Game 7 perdu à domicile face aux Warriors. Et du côté de Kevin Huerter, la pilule a encore du mal à passer.

Auteurs d’une superbe saison régulière avec une remarquable troisième place de la conférence Ouest à la clé, les Californiens ont de quoi nourrir des regrets, au regard de leur niveau affiché sur la série, mais aussi de la suite des événements, Golden State ayant été sorti dès le tour suivant.

Invité à s’exprimer dans le podcast « The Old Man and The Three » sur la notion d’échec évoquée par Giannis Antetokounmpo après le revers de Milwaukee face à Miami au premier tour, Kevin Huerter n’a pas vraiment partagé le point de vue du « Greek Freak ». Pour lui, la fin de parcours des Kings restera un échec.

« Bien sûr, c’était notre première année dans cette configuration d’équipe. Tout est tellement nouveau. Le simple fait de participer aux playoffs notamment. Il y a donc beaucoup de choses nouvelles pour nous et je pense que de l’extérieur, en particulier pour nos fans, on était simplement heureux d’être arrivés en playoffs. Mais à l’intérieur, du côté de l’équipe, des joueurs, nous avions des objectifs plus élevés », a-t-il déclaré. « Nous pensions que nous étions la meilleure équipe dans cette série, que nous avions l’étoffe pour faire un coup, gagner quelques tours et essayer de faire quelque chose de spécial cette année. Et nous ne l’avons pas fait ».

Ambitieux pour la suite

L’arrière de Sacramento a toutefois reconnu que le parfum de l’élimination pouvait ne pas être le même du côté de Milwaukee, du fait que ce groupe a déjà été champion NBA il y a deux ans.

« Je pense que les situations sont différentes », a-t-il ajouté. « Je respecte Giannis parce que je n’ai pas été à sa place, ce gars-là a une bague derrière lui. Je pense que c’est une situation différente pour eux en tant qu’équipe qui a gagné un titre, dont le noyau est ensemble depuis des années, et en tant que tête de série numéro 1 et ce que je pensais être la meilleure équipe de la NBA toute l’année. Perdre comme ça au premier tour, je pense que c’est une situation différente de la nôtre ».

Pour ce qui est de la suite, Kevin Huerter voit en revanche bien Sacramento poursuivre son ascension.

« Pour nous, ce sera plus facile de tourner la page et de se tourner vers l’année prochaine, en se disant : ‘Très bien, si nous avons fait ça sur notre première année, voyons ce que nous pouvons faire sur la deuxième puis la troisième, la quatrième, alors que notre cohésion continuera de se construire, que nous vieillirons et que nous nous améliorons en tant que joueurs’ ».

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.5 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.4 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.4 3.0 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 Total 349 30 44.4 38.5 76.6 0.6 2.9 3.5 3.1 2.4 1.0 1.3 0.3 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.