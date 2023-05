Un nouveau coloris pour la Jordan Luka 2 !

Jordan Brand n’avait sans doute pas imaginé un tel timing en dévoilant la Luka 2 avant le début des playoffs. Les Mavs ne s’étant pas qualifiés pour les phases finales, celle devra donc patienter jusqu’à la rentrée avant d’être à nouveau vues aux pieds de Luka Doncic.

En attendant, voici un nouveau coloris de la deuxième paire chaussure signature du meneur slovène. Celui-ci se présente en différentes teintes de bleu ciel en mesh, daim et cuir sur la tige, avec une semelle intermédiaire tachetée et des motifs ressortant en doré, que ce soit le logo du joueur ou le « Jumpman » figurant sur la semelle. La semelle est équipée du support IsoPlate et d’un amorti Formula23.

La Jordan Luka 2 « Tropical Twist » devrait sortir courant 2023 à 140 dollars.

