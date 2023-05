La Jordan One Take 4 passe au jaune

Petite sœur de la Jordan Why Not .6, la Jordan One Take 4, l’autre chaussure signature de Russell Westbrook (au prix plus abordable), va être dotée d’un nouveau coloris encore inexploité.

Après après commercialisé des coloris bleus, un rose et un « Bred », voici une Jordan One Take 4 en mode taxi, en noir et jaune, une association classique chez la marque au « Jumpman ».

Les couches jaunes sont principalement présentes sur l’empeigne et le col en mesh tandis que le les parties noires figurent au niveau du talon et de la languette. La semelle ressort également en noir, jaune et blanc, tandis que le « Jumpman » apparaît en orange sur l’empeigne et au niveau du talon.

Officiellement disponible depuis hier pour le prix de 100 dollars aux USA, cette Jordan One Take 4 « Tour Yellow » devrait rapidement investir le marché européen.

(Via SneakerNews)

—

