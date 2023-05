Anthony Davis et LeBron James n’avaient pas réglé la mire

Le seul shoot à 3-pts marqué par le duo Anthony Davis – LeBron James, inscrit par le premier sur une passe du second, en fin de dernier quart-temps, a fait du bien et nourri les espoirs de Los Angeles dans le « money time » de cette deuxième manche à Denver.

Quelques instants plus tard, dans la même position, l’intérieur a une nouvelle chance de frapper, mais il se manque. Comme un symbole de l’énorme maladresse des deux stars dans ce Game 2. LeBron James, touché à la cheville, a terminé à 9/19 au shoot et surtout 0/6 à 3-pts. Anthony Davis, lui, rend une copie de 4/15 au tir et 1/3 derrière l’arc.

« J’ai aimé nos positions de tir dans ce match », assure pourtant l’ancien des Pelicans, auteur d’un match à 18 points, 14 rebonds et 4 contres, pour ESPN. « Beaucoup ont simplement été courts. Je vais continuer de prendre ces tirs-là. Je dois être plus efficace pour aider l’équipe. Donc je serai meilleur. »

Pour LeBron James, le problème est plus profond. Le MVP des Finals 2020 affiche un affreux 0/10 à 3-pts après deux matches contre les Nuggets. Outre son manque de précision, qui fut une constante pour lui cette saison (32% de réussite seulement), l’ancien de Cleveland prend des tirs compliqués, et sans doute trop rapides.

« Il était ouvert et c’est un excellent shooteur à 3-pts, donc il tente sa chance », affirme Darvin Ham. « Il peut shooter autant qu’il le souhaite », poursuit Austin Reaves. « C’est LeBron James. Je ne pense pas que quiconque dans l’équipe soit choqué quand il prend un tir. On veut qu’il prenne les shoots qu’il veut. »

Le problème, c’est que LeBron James et Anthony Davis n’ont pas été les seuls à être très maladroits de loin dans cette rencontre. Austin Reaves fut en effet le seul à être dangereux dans cet exercice avec son 5/9, car le reste des Lakers a shooté à 3/21 derrière l’arc, dont notamment un 1/8 en cumulé pour le duo Russell/Schroder…