Nikola Jokic métamorphose un peu plus les Nuggets avec ses 3-points

Avec 31.0 points, 13.5 rebonds et 10.1 passes décisives de moyenne depuis le début des playoffs, Nikola Jokic pratique sans doute le meilleur basket de sa carrière. Au-delà de ces « simples » statistiques, c’est cette impression de facilité, de sérénité et de domination dégagée par le Serbe qui ne cesse de nous frapper aux yeux quand on regarde jouer les Nuggets.

Mais ce qui nous impressionne chez lui, plus encore que quand il a été nommé MVP en 2020/21 puis 2021/22, c’est que le « Joker » nous semble tout bonnement indéfendable aujourd’hui. Qu’importe le type de défense à laquelle il doit faire face, il donne la leçon à ses adversaires et, ce, en ne gâchant que très peu : 56% au shoot et 80% aux lancers, avec un superbe 51% à 3-points.

C’est d’ailleurs ce pourcentage de réussite derrière l’arc qui fait toute la différence pour Denver dans ces playoffs, puisque Nikola Jokic le pose en prenant environ quatre tentatives primées par rencontre, contre seulement deux en saison régulière (pour 38% d’adresse).

« La plupart des équipes gardent leurs intérieurs en retrait sur les situations de pick-and-roll », considère son coach, Michael Malone. « Or, si vous avez un intérieur capable de rentrer des 3-points aussi efficacement [que Nikola Jokic], cela force la défense à ressortir très fort sur lui et, ensuite, cela ouvre les choses pour tout le monde. Je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue pour attaquer les situations de close-out. Il possède une feinte de tir très efficace qui fait sauter les défenseurs et qui lui permet de partir vers l’intérieur ensuite. Son flotteur est quasiment automatique et, si vous venez en aide sur lui, il va distribuer dans les corners ou trouver Aaron Gordon et Jeff Green dans le dos de la défense. »

Considéré comme « indéfendable » par Bruce Brown, Nikola Jokic ne fait pas seulement le bonheur de son entraîneur quand il commence à dégainer spontanément et énormément de loin, car ses coéquipiers sont également ravis.

« Je suis content qu’il soit plus agressif au niveau de la ligne des 3-points », ajoute par exemple Michael Porter Jr. « Je sais qu’il n’aime pas beaucoup tirer à 3-points, mais plus tôt dans la saison, quand des gars comme Jamal [Murray] ou [Kentavious Caldwell-Pope] étaient doublés en sortie d’écran, nous lui donnions le ballon avec 2-3 secondes à jouer et il aimait bien faire une feinte puis se diriger vers le panier. Sauf que je me disais : ‘Eh, tente, regarde si [tes tirs] tombent dedans’. Alors oui, il n’aime pas beaucoup shooter à 3-points, mais quand il le fait, cela ouvre pas mal de choses pour nous, car les défenses ressortent vite sur lui et il peut partir vers l’intérieur après sa feinte de tir. »

Ne restera qu’à continuer sur cette lancée pour Nikola Jokic, malgré les ajustements défensifs adverses, et s’il y parvient, il y a fort à parier pour que les Lakers souffrent très régulièrement en défense contre les Nuggets. À l’image, finalement, de ce qu’il s’est passé pendant trois quarts-temps et demi lors du Game 1…

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.